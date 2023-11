En las últimas horas comenzó a circular el rumor de que Ilkay Gündogan podría dejar abruptamente el FC Barcelona, tras llegar al club en el pasado mercado de inicio de temporada. Sin embargo, desde el entorno del jugador salieron a negar estas afirmaciones.

Gündogan, futbolista alemán de 33 años, fue relacionado con el Galatasaray turco, equipo de un país del cual tiene ascendencia y con el cual ya se lo había vinculado en otras ocasiones. No obstante, llhan Gündogan, representante del jugador, le aseguró a los medios que el ex Manchester City seguirá siendo culé.

“Las noticias aparecidas en la prensa durante estos días sobre Ilkay no reflejan la verdad. No me reuní con nadie del Galatasaray antes del partido del Bayern de Múnich para hablar de Ilkay”, afirmó el hermano y representante del futbolista.

“No hubo ningún desarrollo, reunión ni nada que nos llegó a este respecto. Quiero dejar esto claro. Ni yo ni Ilkay podemos entender cómo surgió esta noticia. Ilkay está muy feliz en Barcelona y está concentrado en lo que quiere lograr allí y en sus objetivos”, sentenció.

Gündogan, un jugador vital para Xavi en Barcelona

Desde su llegada al Barcelona, que se dio en junio luego de que su contrato con el Manchester City se terminara, Gündogan ha sido un jugador fundamental para Xavi. El entrenador culé ha optado por el alemán como titular en 16 de los 17 partidos que llevan jugados esta temporada.

Gündogan ha anotado dos goles y cinco asistencias en lo que va de la temporada, pero aún más importantes es su influencia en el juego y en la generación del fútbol del club blaugrana. Especialmente ante las lesiones de Frenkie De Jong y Pedri, quienes no han tenido prácticamente minutos en la presente campaña.

Preocupación por su carga de minutos

Ilkay Gündogan lleva 14 partidos consecutivos en los cuales ha jugado los 90′ -y los adicionados por los árbitros-, sumando sus presentaciones con el Barcelona de Xavi y el seleccionado alemán.

Esto implica que, desde Septiembre, no se ha perdido ni un minuto de juego. Esto incluye partidos de local y visitante por LALIGA EA SPORTS, viajes a Portugal y Alemania (donde juega de local el Shakthar Doneskt) por Champions League, y una gira por Norteamérica con su selección.

Alemania, organizadora de la próxima EURO 2024, ya está clasificada a la competición, por lo que jugará dos amistosos en esta ventana de noviembre. Gündogan está convocado para el partido de este sábado ante Turquía, y el del próximo martes, ante Austria.

Los títulos de Gündogan antes del Barcelona

Previo a su llegada al Barcelona, Ilkay Gündogan pasó las últimas siete temporadas en el Manchester City, donde conquistó cinco Premier League, cuatro Carabao Cup, dos FA Cup y dos Community Shield a nivel local, y la preciada Champions League antes de dejar el club.

Pero incluso en sus inicios, con el Borussia Dortmund, ya había obtenido dos Supercopas de Alemania, una Copa de Alemania y el título de la Bundesliga en la campaña 2011/12, la última vez que un equipo que no sea el Bayern Múnich levantó el trofeo.