La Selección de Jamaica se ilusiona con poder llevar un refuerzo de lujo a la Copa América que se disputará en los Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio, en la que compartirá grupo con México, Ecuador y Venezuela. Se trata de Mason Greenwood, delantero de 22 años que pertenece al Manchester United y que actualmente se encuentra cedido en Getafe.

Aunque el atacante ya representó a la Selección de Inglaterra a nivel de mayores, lo hizo en un único partido oficial, ingresando 12 minutos en el duelo ante Islandia correspondiente a la Nations League, disputado en septiembre de 2020. La descendencia jamaiquina y el hecho de no cumplir con los tres partidos oficiales con el seleccionado inglés lo hacen perfectamente elegible por Jamaica si es esa su decisión.

Fue el propio entrenador del seleccionado jamaiquino, Heimir Hallgrimsson, quien se encargó de admitir públicamente que le encantaría contar con Mason Greenwood y que la Federación ya está al tanto de la posibilidad de atraerlo, por lo que han iniciado las conversaciones para seducirlo.

“Realmente no me gusta hablar de qué pasaría si… Pero esta es una posibilidad que realmente se nos ha venido a la mente. Me encantaría tenerlo en mi equipo. Como a todos los entrenadores, me gustaría tener los mejores jugadores en nuestro equipo, pero siempre depende del propio jugador si quiere hacerlo”, manifestó el DT en diálogo con The Athletic.

La acusación que sacó a Greenwwod de Manchester United

Mason Greenwood llegó a los Red Devils con apenas 8 años y desde que comenzó a disputar sus primeros partidos con el plantel superior estuvo llamado a ser una de las grandes joyas a pulir. Sin embargo, a inicios de 2022 fue arrestado ante la acusación de violar y agredir a una mujer. En paralelo, Manchester United inició una investigación paralela durante la cual el futbolista se mantuvo separado del equipo. Para peor, en octubre de 2022 recibió una nueva denuncia por “intento de violación, agresión con resultado de daño corporal real y comportamiento controlador y coercitivo”.

En agosto de 2023 se retiraron todos los cargos contra Greenwood debido a que numerosos testigos considerados clave para la investigación se retiraron del proceso en una decisión que generó mucha controversia en el Reino Unido. Pese a ello, en Manchester United ya habían tomado la decisión de desprenderse del futbolista, que un mes más tarde encontró sitió en Getafe, para llegar allí en calidad de préstamo.

Los números de Greenwood en Getafe

El delantero ha tenido mucho protagonismo desde su arribo al futbol español, disputando un total de 26 partidos durante la presente temporada, en los que aportó 8 goles.