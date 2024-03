Jürgen Klopp, furioso tras el Liverpool vs. Manchester City: "La patada de Doku pudo matar a Mac Allister"

Liverpool y Manchester City se midieron en un frenético partido por la fecha 28 de la Premier League, en donde uno de los dos pudo haber sacado una diferencia determinante para la recta final del certamen inglés. Sin embargo, el empate le sentó mejor al Arsenal, quien quedó puntero por diferencia de gol y depende de sí mismo para campeonar.

La paridad 1 a 1 en Anfield Road dejó la definición de la Premier al rojo vivo, y con la chance de que tanto los Red como los Citizens y los Gunners luchen palmo a palmo el título. Sin embargo, el vibrante encuentro, que significó el último mano a mano entre Jürgen Klopp y Pep Guardiola, pudo haberse inclinado en la jugada final para Liverpool.

Es que luego de los 90 minutos, en los instantes finales del encuentro hubo una infracción de Jeremy Doku a Alexis Mac Allister en plena disputa de pelota que terminó en un plachazo del extremo belga al 10 de Liverpool. Todo el equipo Red reclamó penal, pero ni el árbitro Anthony Taylor ni el VAR confirmaron como falta dicha acción. Por eso, tras la revisión, el colegiado señaló el cierre del cotejo, con el 1 a 1 en el resultado definitivo.

Post partido, el entrenador Jürgen Klopp se refirió a aquella jugada que pudo haber cambiado el resultado en Anfield Road. Sin filtro, el DT alemán soltó: “Desde todas las posiciones del campo, es 100 por ciento una falta y es una tarjeta amarilla. Dijeron que golpeó la pelota pero solo puede hacerlo porque su pie está ahí. Pero si la pelota no estaba, Doku pudo matar a Mac Allister. Es tan fácil como eso. Para toda la gente del fútbol del planeta, es un penal. Si no creés que lo es, quizás no seas un aficionado al fútbol“. Durísimo contra el arbitraje de Taylor y el VAR.

Mac Allister ya había empatado el partido de penal

Luego del gol inicial del City de la mano de John Stones, Liverpool logró el empate por un penal que ejecutó Alexis Mac Allister a la perfección. Sin Mohamed Salah en ese momento en cancha, el argentino fue el encargado por su gran precisión desde los doce pasos, ya que contando el convertido ante Manchester City, el argentino campeón del mundo lleva 10 penales ejecutados y 9 convertidos en su carrera.

¿Cómo quedó la pelea por la Premier tras el 1 a 1 en Liverpool – City?

Luego del empate en Anfield Road, y con la victoria de Arsenal contra Brentford del pasado sábado, los de Mikel Arteta quedaron como líderes de la Premier con 64 unidades. Liverpool posee la misma cantidad de puntos, pero Arsenal lleva mayor diferencia de gol (+46 vs los +39 de los de Klopp), por lo que son punteros y dependen de sí mismos para ser campeones a falta de 10 fechas para el final. En caso de lograrlo, volverían a levantar el título de la Premier tras 20 años.

Manchester City se encuentra un punto por debajo de ambos equipos, con 63. Cuarto, lejos de la disputa, el Aston Villa de Dibu Martínez cosechó 55 unidades, dejando la definición de la liga únicamente para tres equipos.