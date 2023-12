Liverpool y Arsenal se enfrentaron este sábado en un partidazo en Anfield, el cual terminó 1 a 1 y dejará a los Gunners al frente de la Premier League por sobre los Reds y Aston Villa con un punto de ventaja al cerrar la primera vuelta de la máxima competición inglesa.

Sin embargo, y más allá de la importancia del resultado del partido, hubo una situación en particular que se llevó todas las miradas: el choque de Kostas Tsimikas con Jurgen Klopp.

Corría más de media hora de partido, con el encuentro igualado por 1 a 1, Tsimikas fue a disputar un balón largo ante Buyako Saka, pegado a la banda lateral. Lamentablemente para él, perdió el equilibrio tras un pequeño empujó del siete del Arsenal, rodó y terminó impactando con Jurgen Klopp, quien miraba atentamente desde el cajón para entrenadores, al borde del campo.

El choque de Tsimikas con Klopp

El entrenador alemán se levantó rápidamente tras la acción, pero el griego no corrió con la misma suerte. Se mantuvo quieto y sentido en el suelo, hasta que fue atendido por el cuerpo médico del Liverpool y finalmente tuvo que dejar el partido.

Rotura de clavícula para Tsimikas

Al finalizar el encuentro y con el 1 a 1 ya grabado para la posteridad, Jurgen Klopp habló con la prensa y, como no podía ser de otra manera, fue consultado por lo sucedido: “estaba demasiado cerca como para ver lo sucedido”, bromeó Klopp. “Estoy bien, pero Kostas [Tsimikas] no. Cuanto menos sufrió una fractura de clavícula. Es algo realmente malo para nosotros”, afirmó, ya hablando seriamente.

Definitivamente el puesto de lateral izquierdo será un dolor de cabeza para Klopp en el inicio del 2024, con esta lesión que mantendrá al griego fuera de las canchas por varias semanas. Esto se suma a la lesión de Andy Robertson, el lateral escocés, titular en esa posición, quien se encuentra fuera desde octubre con su hombro dislocado.

La única buena noticia tras el partido con Arsenal fue que el susto por una posible lesión de Luis Díazno fue más que eso. “Fue un golpe de rodilla con rodilla. Lucho me dijo que simplemente tenía algo de dolor, y los médicos no estaban demasiado preocupados”, reconoció Klopp.

Liverpool podría reforzarse en el mercado de enero

Teniendo en cuenta estas lesiones, la contratación de un lateral izquierdo podría estar en carpeta para el Liverpool. Con las ausencias de Robertson y Tsimikas, lo más probable es que Joe Gomez ocupe el puesto hasta finalizar el año, pero aún así el Liverpool necesita un futbolista que conozca el rol.

De momento no ha habido mayores rumores ni avances por ningún nombre en particular, pero conociendo a Jurgen Klopp y la forma en que se maneja el Liverpool, buscarán moverse rápido en enero para concretar el jugador ideal en esa posición.