A meses de que se cumplan los tres años de su retiro como futbolista profesional, Sergio Agüero ha decidido iniciar acciones legales contra Barcelona en reclamo de un resarcimiento de 3 millones de euros como compensación por la abrupta finalización de su contrato luego que se le detectara una afección cardiaca.

En su informe financiero anual del periodo 2023/2024, el club español dio cuenta de esa demanda del exfutbolista argentino en virtud de una solicitud de conciliación para que se haga efectivo el pago de ese dinero como “resolución laboral” por la finalización del vínculo, que en su momento pareció darse en buenos términos.

Según pudo confirmar Mundo Deportivo tras tomar conocimiento del mencionado informe, el pasado 21 de junio ya había tenido lugar un acto de conciliación, respecto al cual Barcelona notificó que “en la fecha de formulación de las cuentas anuales, estaba pendiente de que la reclamación pasara a un Juzgado de lo Social para que se tramite el procedimiento oportuno no teniendo el club constancia de que la reclamación haya sido repartida y admitida a un Juzgado en concreto”.

Agüero firmó contrato por dos años cuando llegó al club culé procedente de Manchester City, deseando que pronto pudiera sumarse a él Lionel Messi, que no se mostraba a gusto en PSG. Sin embargo, solo pudo disputar cinco partidos antes que se diera a conocer que sufría una arritmia que obligaría a un abrupto retiro deportivo. En aquel momento, según el diario As, Kun renunció a cobrar su segundo año de contrato, pero no el primero. Allí se explica el reclamo actual.

Agüero exige al Barcelona el pago de 3 millones de euros.

¿Qué dicen en Barcelona?

Más allá de no darse por notificados oficialmente del reclamo de Sergio Agüero, la aseguradora de Barcelona se niega a pagar la suma de dinero exigida por el argentino argumentando que este ya había sufrido la afección cardíaca antes de ponerse la camiseta Blaugrana, por lo que se trataría de una patología preexistente.

Más demandas contra Barcelona

Además del reclamo de Sergio Agüero, la sociedad Scores Sports Management, presentó una demanda en junio de 2024 pidiendo 10 millones de euros en concepto de honorarios “supuestamente debidos a la intermediación en el traspaso de Ousmane Dembélé el Paris Saint-Germain en agosto de 2023”.

Deuda saldada con Gabriel Milito

Barcelona también dio cuenta de una vieja deuda saldada con Gabriel Milito, actual entrenador del Atlético Mineiro, por una demanda que rondaba los 7 millones de euros también relacionada a su desvinculación. Sobre la misma, no se informó el monto del pago que el club se comprometió a hacer, pero sí que “las partes han llegado a un acuerdo transaccional con fecha 18 de julio de 2024”.