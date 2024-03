El 6 de marzo de 1902, el Real Madrid Club de Fútbol era fundado oficialmente por los hermanos Juan Padrós y Carlos Padrós, y la visión de aquel momento de transformar ese equipo en el mejor de la historia finalmente se volvió realidad. Sin embargo, pocos podían imaginar que 122 años después, Los Blancos estarían desesperados por sumar a la máxima estrella del fútbol mundial a sus filas: Kylian Mbappé.

Mbappé es el gran objetivo del Real Madrid desde hace ya más de tres temporadas, y todo parece alinearse para que el club Merengue rompa el mercado con su fichaje en el próximo verano. Y hasta el resto de los clubes ya se anima a jugar con eso. Un claro ejemplo es el Mónaco.

El equipo del principado saludó al Real Madrid este miércoles por su cumpleaños, y aprovechó para dejarle un nuevo guiño sobre el inminente fichaje de Mbappé: “Hala Madrid, por los jugadores que compartimos… Y por los que vendrán. ¡Felices 112 años de una historia gigante!”, comentaron en X.

La leyenda está acompañada de jugadores que vistieron ambas camisetas como Fernando Morientes, James Rodríguez o Aurelien Tchuameni. Sin embargo, en lo que se fijaron los fanáticos merengues fue en la frase “Y por los que vendrán”, una clara señal sobre el fichaje de Mbappé.

Kylian inició su carrera en el club monegasco, donde jugó por un año y medio, antes de que el PSG decidiera ficharlo y tomara las riendas de su carrera por 35 millones de euros.

El anuncio de Mbappé al Real Madrid se sigue postergando

El futuro de Kylian Mbappé y del Real Madrid camina rumbo a un encuentro que parece inevitable. Sin embargo, el club merengue ha decidido no apurar el fichaje ni el anuncio del mismo hasta que se cumplan algunas condiciones.

Una de ellas sería la confirmación de que PSG, actual equipo de Mbappé, y Real Madrid no se cruzarán en la presente edición de la Champions League. Con una destacada actuación del propio Mbappé, el equipo parisino avanzó a los Cuartos de Final de la competencia, y Los Blancos pretenden completar su parte del trabajo esta tarde ante Leipzig.

A raíz de ello, el anuncio seguirá postergándose mientras exista la posibilidad de que ambos clubes crucen sus caminos antes del fin de la temporada 2023/24 en el fútbol europeo.

En PSG siguen anticipando la salida de Mbappé

Kylian Mbappé sigue siendo jugador del PSG por el momento, y no sólo encamina a su equipo a un nuevo título en la Ligue 1, sino que lo metió entre los ocho mejores de la Champions League. No obstante, puertas adentro saben que no quedan varios partidos en la recámara.

Luis Enrique, entrenador del PSG, realizó declaraciones en conferencia tras la victoria frente a Real Sociedad. En ellas dejó claro que es consciente que Mbappé no seguirá bajo su tutela por mucho tiempo: “Al parecer no estará en un futuro inmediato. Habrá que probar a otros compañeros…No tenemos ninguna presión en la Champions. Pregunta a los rivales si quieren jugar contra el PSG. Nuestro equipo está en una clara mejoría. A ver hasta dónde podemos llegar”.

A pesar de declarar que prefiere probar con otros compañeros, Mbappé sigue siendo la estrella del equipo y si el PSG avanzó una ronda más en la máxima competición europea, mucho tiene que ver con el rendimiento de quien, a pesar de todo, sigue portando la cinta de capitán.