Algunas semanas atrás Kylian Mbappé compartió su decisión de dejar el Paris Saint-Germain a la directiva, y las repercusiones de semejante anuncio comienzan a verse por la capital francesa. Y no hablamos sólo de lo que sucede fuera del campo, sino dentro del mismo, con decisiones tácticas por parte de Luis Enrique, que ya se prepara para el futuro sin Mbappé.

Y es que en el encuentro que el PSG disputó este viernes frente a Mónaco, el entrenador español tomó la decisión de sacar a Mbappé en el entretiempo. Y esto no se debió a una molestia muscular, sino a una decisión táctica por parte del entrenador.

Lo notable fue que Mbappé decidió tomárselo con calma y lejos de armar un escándalo, para el segundo tiempo, prefirió irse a las gradas y ver el resto del encuentro con su madre y agente, Fayza Lamari.

Una cámara desde los vestuarios captó el momento en el que Mbappé, ya cambiado, se dirigía hacia la zona de las gradas para ver esa segunda parte del partido con su familia.

Luis Enrique dejó claro los motivos por los que sacó a Mbappé

Kylian Mbappé inició el encuentro como titular, pero no salió al campo a jugar el segundo tiempo en lo que fue empate por 0 a 0 entre PSG y Mónaco. Luego del partido, Luis Enrique explicó que: “Fue una decisión 100% del entrenador. Tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a jugar sin Kylian.”

El español agregó que: “Es una decisión tomada con la intención de hacer lo mejor para el equipo”. Además, dejó claro cuál será su forma de manejar la situación de cara a lo que será el resto de la temporada.

“No voy a entrar en ningún juego, soy un profesional y no tengo ningún problema. Es tan sólo una forma de manejar la situación, buscando lo mejor para el equipo”, completó.

Mbappé y PSG tienen la Ligue 1 prácticamente asegurada

La realidad indica que la historia de Kylian Mbappé con el PSG llegará a su fin con el cierre de la presente temporada. En Francia, está todo encaminado para que el club gane una nueva Ligue 1, ya que tiene unos 12 puntos de diferencia en la cima de la tabla.

El objetivo real será hacerlo lo mejor posible en la Champions League, donde también tiene encaminada la ruta hacia los Cuartos de Final, tras ganar por 2 a 0 en Parc Des Princes ante Real Sociedad por la ida de los Octavos.

Por lo pronto, con 244 goles en 293 partidos, Mbappé es el máximo goleador en la historia del PSG, con apenas 25 años, y tratará de estirar esa marca lo máximo posible en los meses que le quedan en la capital francesa.