El Benfica perdió sorpresivamente con el Famalicão 2 a 0 este domingo 5 de mayo. De esa manera, quedó sentenciada la Primeira Liga a favor del Sporting de Lisboa a falta de dos jornadas para el cierre del calendario. Por lo tanto, las Águilas completaron un mes para el olvido. Es que el martes 2 de abril habían sido eliminados de la Copa de Portugal (por Sporting Lisboa) y el jueves 18 de la Europa League (a manos del Olympique de Marsella).

Al respecto, quien salió a dar la cara fue Nicolás Otamendi, al que apuntaron como responsable en los dos tantos que sufrió el equipo de Roger Schmidt. Además, sus declaraciones fueron bajo un contexto en el que la hinchada le achacó que, siendo capitán, debió haber salido a dar explicaciones por lo que fueron los resultados adversos en el último tiempo.

“Quiero dejar claro que las veces que no estuve acá para hablar no fue decisión mía, sino una decisión de comunicación. Me atacaron por no estar en los momentos más difíciles y nunca pude defenderme en ese sentido”, aclaró el defensor de la Selección Argentina que forma parte del Benfica desde hace cuatro temporadas.

En esa misma línea, Nicolás Otamendi añadió: ”No tengo ningún problema en levantarme cuando las cosas van mal. Cuando van bien prefiero que sean otros. Y aquí estoy respondiendo las preguntas. No competimos como deberíamos ni en la Liga de Campeones ni en Europa. En el campeonato tuvimos altibajos y en las Copas pasó lo mismo”.

Nicolás Otamendi, capitán del Benfica.

Por otro lado, el ex Vélez aprovechó para remarcar el respaldo de los simpatizantes: ”Tenemos que pensar en lo que hicimos y debemos pedir disculpas a los aficionados, que pagaron para apoyarnos. No estuvimos a la altura de su apoyo y fue una temporada muy mala”.

Nicolás Otamendi apuntó contra las decisiones de la directiva en el mercado de pases

“Se fueron jugadores importantes y llegaron más jóvenes. El Benfica no te da tiempo. Hay que llegar preparado para ganar títulos. Intentaremos afrontar la próxima temporada de la mejor manera posible, sin cometer estos errores. Hay que honrar la camiseta”, analizó Nicolás Otamendi, que de esta forma envió un mensaje para los directivos.

El Benfica tendrá que revalidar en el repechaje su lugar en la Champions League de la próxima temporada

El Benfica quedó segundo en la tabla de posiciones de la Primeira Liga (aunque faltan dos fechas ya está decretada su ubicación), por lo que apenas logró la plaza para el Repechaje para la fase inicial de la Champions League 2024/2025 (el Sporting de Lisboa clasificó directamente).