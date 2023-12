Guido Rodríguez sufrió una fractura en el peroné en el entrenamiento del jueves con Betis, a solo dos días de tener que recibir al Real Madrid por La Liga. El futbolista fue rápidamente intervenido en el quirófano, pero de todos modos se confirmó ya que será baja por alrededor de tres meses, lo que deja un vacío muy importante por cubrir en la mitad de la cancha del equipo.

A esa situación se refirió el entrenador Manuel Pellegrini en la conferencia de prensa previa al duelo ante el equipo Merengue, consultado incluso por la posibilidad de sumar un refuerzo en su posición dada la proximidad de la apertura del mercado de fichajes en Europa.

“No hablo sobre nombres porque siempre son especulaciones. Ya sabemos cómo está la economía del club y habrá que esperar para ver quién va a reemplazar a Guido. He tenido que hablar ya de más de 20 nombres en distintos puestos y ya veremos si los reemplazamos con algún refuerzo o con los jugadores que ya tenemos”, comenzó diciendo el entrenador.

Pellegrini también hizo referencia a la posibilidad de dar marcha atrás con la salida a préstamo que se rumoreaba para el jugador Sergi Altimira, siendo esta la primera decisión trascendente ocasionada por la lesión del mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar.

“Desde el momento en el que no está Guido Rodríguez y William Carvalho sigue de baja, se le abre un puesto en el plantel. Cuando llegó estaban Guido, William, Andrés (Guardado) o Marc Roca. No era fácil para él hacerse un espacio, pero ahora que no está Guido, Sergi tiene más opciones de poder jugar. Le falta experiencia pero tiene personalidad y confiamos en que cuando le toque jugar lo haga bien”, dijo sobre el volante central catalán de 22 años.

Pezzella está para jugar

El otro campeón del mundo que tiene Betis en su plantel es Germán Pezzella, quien también había generado preocupación por perderse por una molestia uno de los últimos entrenamientos. Sin embargo, Pellegrino aseguró que está disponible y contará con él ante Real Madrid el sábado. “Pezzella no ha tenido problemas, sólo paró un día por precaución y está disponible”, aclaró.

Futuro incierto para Guido

El nombre de Guido Rodríguez sonó entre las pretensiones de varios equipos durante el mercado de fichajes de inicio de temporada, especialmente porque Betis no tendrá muchas más oportunidades de ingresar un buen dinero con él si se tiene en cuenta que su contrato finaliza en junio de 2024, por lo que de no llegar a un acuerdo para su renovación podría perderlo sin engrosar las arcas de un club económicamente necesitado.

La lesión que sufrió hará muy probablemente no haya movimiento para él en el nuevo periodo de transferencias que iniciará el 2 de enero, pero es una verdadera incógnita saber dónde puede encontrarlo la próxima temporada.

El parte médico de Guido Rodríguez

A través de su página oficial, Betis comunicó el parte médico de Guido Rodríguez. En el mismo, expresaron: “Guido Rodríguez ha sufrido una fractura distal del peroné de su pierna derecha durante el entrenamiento de esta mañana. Tras las valoraciones y pruebas complementarias realizadas por los servicios médicos del Club, se ha decidido resolver quirúrgicamente esta lesión. El jugador ha sido intervenido con éxito esta misma tarde por los doctores Muela, Montilla y Ribera en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. El pronóstico de la lesión dependerá de su evolución postquirúrgica y posterior rehabilitación“.