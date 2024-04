Por el partido pendiente de la fecha 29 de la Premier League, en el American Express Stadium, en condición de visitante, el Manchester City goleó por 4 a 0 al Brighton, y de esta manera sigue en carrera por la lucha del campeonato, ya que está segundo, a un punto del Arsenal, con un partido menos.

La particularidad de este encuentro, es que en el elenco local fue titular por primera vez el lateral izquierdo argentino, Valentín Barco, quien completó los 90 minutos, y que fue defendido en las redes sociales por su pareja, Yazmin Jáureguy, ya que publicó una historia en su cuenta de Instagram.

“Solo recuerden que hacían ustedes a sus 19 años… Sos gigante mi amor”, junto a un corazón y una foto de Barco en el tablero electrónico del estadio, publicó Jáureguy en sus redes sociales para defender al Colo por algunas críticas que recibió luego de la derrota de su equipo.

Posteo de Yazmin Jáureguy

Esto de debe a que el nivel del futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca no fue el mejor, ya que un error suyo en la salida terminó en el un gol del Manchester City, luego salió en la foto del gol de Julián Álvarez y también mal parado en un duelo mano a mano que tuvo con su compatriota.

El Colo Barco habló luego del partido

“Triste por la derrota, no era lo que queríamos. Buscábamos ganar el partido, pero sabíamos que el City es un equipo muy grande que ganó todo. Fue doloroso, pero también por una parte me siento contento por el debut, contra este equipo y en esta cancha”, comenzó el Colo en diálogo con la transmisión oficial del partido.

Además, agregó con respecto a su adaptación al fútbol inglés, ya que en sus primeros meses no sumó demasiados minutos: “Es un fútbol completamente distinto, me fui adaptando y ahora el técnico vio que estaba preparado y por suerte me sentí bien dentro del campo”.

Para cerrar, habló sobre Julián Álvarez, con quien compartió convocatoria en la Selección Argentina en la pasada fecha FIFA de marzo: “Tengo mucha admiración, es un campeón del mundo, hablamos antes del partido para cambiar la camiseta y la vamos a cambiar”.