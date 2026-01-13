La frase de Álvaro Arbeloa en su presentación como DT del Real Madrid que ilusionó a Franco Mastantuono: “Nuevo comienzo”

Luego de la primera práctica junto al plantel, Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador del Real Madrid, habló en conferencia de prensa con los medios, en donde se refirió a los objetivos del equipo y reveló que tuvo una charla con Xabi Alonso, quien dejó su cargo tras perder la Supercopa con Barcelona.

Por otro lado, dejó una frase que ilusiona a Franco Mastantuono, ya que el volante argentino perdió terreno en los últimos partidos, y ante la llegada de un nuevo entrenador se renovaron sus chances de volver a ser titular, algo que no ocurre desde el pasado 17 de diciembre, en la victoria ante Talavera por Copa del Rey.

“Todos los jugadores parten desde cero, es un nuevo comienzo. No hay más que eso, es una continuidad de los objetivos que tenemos en la temporada, sobre todo en este partido ante Albacete con la dificultad que supone jugar una eliminatoria a un partido. Los jugadores están con muchas ganas y han mostrado la ilusión de que nos vaya bien”, afirmó el entrenador.

De esta manera, el ex River, quien perdió terreno por bajo rendimiento y una lesión en el pubis que lo tuvo a maltraer, arrancará de cero junto al resto de sus compañeros en la consideración del DT. Contra Albacete por Copa del Rey podría volver a sumar minutos desde el inicio.

Además, en la conferencia de prensa Arbeloa reveló con qué plantel se encontró: “Encontré un grupo de jugadores con muchas ganas porque tenemos tres títulos importantes por delante. A pesar del esfuerzo que supuso la última semana, vi una gran predisposición de estar mañana y vamos con la misma ilusión que tengo yo, con ganas de ganar y luchar por todo”.

La charla con Xabi Alonso

Otro de los temas que tocó el entrenador en conferencia de prensa fue la charla que tuvo con Xabi Alonso, quien dejó de ser el DT el pasado lunes. El motivo de la misma fue por la amistad que tienen hace años, ya que compartieron plantel en Real Madrid y la Selección de España.

“Ayer por la tarde me comunicaron que el club y Xabi llegaron a un acuerdo para separar sus caminos y que querían que sea el entrenador del primer equipo. Fue minutos antes de que salga el comunicado oficial. Ayer hablé con Xabi, tenemos una relación de amistad y lo aprecio mucho. Sé que es mutuo y seguirá así”, soltó.

Y cerró: “No se puso nada por delante de nada. Él me deseó lo mejor, igual que si fuese al revés. Tenemos una relación de amistad que está por encima de muchísimas cosas y hablamos ayer un buen rato. Evidentemente me deseó lo mejor y yo también a él porque es un grandísimo entrenador y le va a ir bien en el futuro”.

El elogio a Vinícius

Además, el flamante entrenador de Real Madrid le dedicó unas palabras al extremo brasileño, ya que lo considera una pieza clave en su equipo. “Yo no me pongo en escenarios que no han ocurrido. Me preocupa el partido de mañana y tengo la suerte de contar con Vini, que es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. El Vini que queremos ver es el del partido del pasado domingo, que es capaz de marcar diferencias”, soltó.

