Tras el video de la polémica y la salida de Xabi Alonso de Real Madrid, Kylian Mbappé rompió el silencio

Este lunes, el mundo del fútbol recibió una impactante noticia que revolucionó el ambiente: Xabi Alonso no es más el entrenador de Real Madrid. Apenas un puñado de horas más tarde de haber perdido la final de la Supercopa de España contra Barcelona, se resolvió interrumpir anticipadamente el contrato. En ese sentido, Kylian Mbappé fue el primer futbolista en romper el silencio.

A raíz de la salida del ex Bayer Leverkusen después de solamente 6 meses en el cargo, la institución determinó que Álvaro Arbeloa es el nuevo director técnico y estará al frente del plantel profesional, tras estar en el Castilla. Cuando la incertidumbre era la dueña de la escena, la máxima figura del equipo decidió utilizar las redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a Xabi.

Lo cierto es que, a través de su cuenta personal de Instagram, Kylian fue el primer futbolista en manifestar públicamente. “Ha sido un tiempo corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti“, escribió en primera instancia Mbappé. “Gracias por darme la confianza desde el primer día“, añadió inmediatamente el delantero francés que era, sin dudas, la estrella y el goleador del elenco.

Kylian Mbappé y Xabi Alonso, cuando coincidieron en Real Madrid. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el crack galo amplió su discurso al respecto. “Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un gran conocimiento sobre el fútbol“, agregó pocos segundos más tarde en el mismo posteo que antes. Para culminar su mensaje de despedida a Xabi Alonso, sobre el futuro Mbappé expresó: “¡Mucha suerte en tu próxima etapa!“.

Más saludos de los jugadores de Real Madrid a Xabi Alonso

Claro que Mbappé fue el primero, pero no el único en despedirlo por redes. Rodrygo Goes, manifestó: “Gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene”. Por otro lado, Aurélien Tchouaméni, sumó: “Ha sido un placer aprender de uno de los mejores de la historia. Te deseo todo lo mejor en tu camino”.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo por el mismo camino que sus compañeros, otro futbolista que le dedicó unas palabras al director técnico fue Arda Guler, quien tuvo mucho rodaje bajo la conducción técnica del español. “Gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Estoy realmente agradecido por todo lo que me ha aportado. Su fe me ha convertido en un mejor jugador”, sentenció el turco.

Xabi Alonso, durante su estadía en Real Madrid. (Getty Images)

ver también Se reveló el motivo por el que Aníbal Moreno no jugó en el amistoso entre River y Millonarios

El video de la polémica entre Mbappé y Xabi Alonso

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE