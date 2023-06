Con un andar muy relevante para el equipo durante las últimas jornadas de la Premier League, Julián Álvarez comenzó a meterse más frecuentemente dentro del once inicial del Manchester City al punto de que Guardiola haya dudado de formar un doble nueve en la final.

Con un Inter que suele poner línea de cinco en su zona defensiva, en los últimos días se conoció que Guardiola analizaba poner a Erling Haaland y Julián Álvarez en cancha para generar más peligro. Algo que finalmente no terminó ocurriendo.

Con Julián Álvarez en el banco de suplentes de manera oficial, el enojo de los argentinos y de los hinchas de River que esperaban verlo como titular en la final de la Champions League no se hizo esperar y apuntaron directamente al entrenador.

Con varios insultos dirigidos hacia Pep Guardiola por no poner a la Araña desde el once inicial o con amenazas como “si no juega Julián que pierdan” o “Que se vaya al United”, haciendo referencia a que no es valorado por Pep Guardiola.

Sin embargo, más allá de los enojos con el DT, la no inclusión del argentino dentro del once tiene sentido ya que Guardiola aposto al mismo equipo que jugó a lo largo y ancho de la Champions League para llegar a la final.

Los tuits de los hinchas enojados con Guardiola