José Mourinhoes uno de los entrenadores que marcó una época en el Real Madrid. Sus históricas batallas contra el Barcelona de Pep Guardiola serán recordadas por siempre, y su paso por el equipo Merengue marcó su carrera en más de una forma. El propio Mou se encargó de aclarar eso en su más reciente entrevista.

El portugués se sentó con el periodista Fabrizio Romano para hablar de su carrera y reveló la gran prohibición que tuvo mientras se sentó en el banquillo del Bernabéu: Florentino Pérez no le dejó ser entrenador de la Selección de Portugal a la vez. Sin embargo, en lugar de verlo como algo negativo, Mourinho explicó que la negativa de Florentino le facilitó las cosas.

“Tuve dos veces la puerta abierta para ser el entrenador de la Selección de Portugal”, reconoció Mou. “La primera vez fue cuando estaba en el Real Madrid. Me ofrecieron ser entrenador de la selección y seguir en el club. Florentino me dijo que no era posible, lo hizo todo más fácil”, explicó.

Mourinho aprovechó el momento para destacar que la otra oferta se dio hace tan sólo algunos meses atrás. “La segunda vez fue hace poco, lo rechacé y a los meses fui despedido de Roma. No me arrepiento, porque fue una decisión que tomé por los motivos correctos”, declaró.

Aún así, no descarta ponerse al mando de un combinado nacional en el futuro: “Dirigir una selección es un objetivo, me gustaría jugar una Copa del Mundo, una Eurocopa, una Copa América, pero no esperar dos años para que eso pase. No lo sé, algún día tal vez lo acepte”, cerró sobre el tema.

Mourinho se siente vigente y con ganas de volver a dirigir

José Mourinho dirigió por última vez al Real Madrid en la Temporada 2012/13, hace ya 11 cursos. Luego de ello tuvo su segundo paso por la Premier League, donde volvió a dirigir al Chelsea y experimentó con Manchester United y Tottenham, antes de tomar el mando de Roma, donde pasó los últimos tres años.

Aún así, el fanático casual del fútbol lo recuerda como un entrenador de la década pasada: “Cuando habla de mí la gente suele recordar lo que pasó hace 15 o 12 años. Es una realidad, hay muchos entrenadores muy buenos ahora y en los mejores equipos del mundo“, reconoció Mou.

Sin embargo, se encargó de recordarle al mundo que sigue vigente y con ganas de volver a dirigir: “En los últimos cinco años tuve tres finales en Europa: con Manchester United y las últimas con Roma. Es más, si te fijas en los últimos dos años, soy el único entrenador en estar en dos finales”, recalcó.

“Me siento bien, listo, amo el trabajo. Estoy realmente listo. Pero no quiero tomar una decisión equivocada, no puedo aceptar algo sólo por mantener la pasión”, explicó, aunque todavía no lo veremos en un banquillo: “Estamos en marzo, es muy difícil que algo suceda en estas fechas. Mi objetivo es empezar nuevamente en el próximo verano”, cerró.

No descartó entrenar en Arabia

“Cristiano Ronaldo abrió la puerta en términos de que la gente crea que es posible vivir, disfrutar y apreciar el desarrollo del fútbol en Arabia”, entiende Mourinho, quien ya se encargó de darle la espalda una vez al fútbol árabe.

“Tuve una proposición muy importante económicamente. La rechacé porque Roma, el proyecto, el fútbol europeo y mis objetivos y compromisos eran más importantes”, explicó.

No obstante, no descarta darle una oportunidad al fútbol árabe en el futuro: “La vida me enseñó a nunca decir nunca, pero si me preguntas por qué viajo ahora a Arabia es para ver boxeo y la F1, no para firmar ningún contrato. Tengo tiempo hasta el final de la temporada para tomar la decisión correcta para mi.”

El exitoso paso de Mourinho al frente del Real Madrid

José Mourinho tomó el cargo de entrenador del Real Madird en julio del 2010, tras su paso por el Inter. Al frente del conjunto de la capital española se mantuvo tres temporadas, y dirigió en 178 partidos con un porcentaje de 2,30 puntos por partido. Su mandato de 1095 días todavía registra el mejor porcentaje de puntos por partido en la historia del club, contando entrenadores que superaron los 1000 días al mando del club.

Sólo el año de Manuel Pellegrini (2,35) y el paso de Carlo Ancelotti durante las dos temporadas posteriores (2,36) tienen un mejor porcentaje de puntos por partido que Mourinho en la historia del club. El primer período de Zinedine Zidane lo equipara en dicha marca.

Eso sí, los títulos le fueron un tanto esquivos y “sólo” logró ganar LALIGA, la Copa del Rey y la Supercopa de España en una ocasión, mientras que se llevó un premio a Entrenador del Año en 2011, cuando estaba al frente del equipo.