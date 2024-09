Los elogios de Lionel Scaloni a Carlo Ancelotti cruzan el Atlántico y llegan hasta Europa. Desde el viejo continente toman nota de unas palabras del entrenador de la Selección Argentina que generan decenas de reacciones en los aficionados del Rea Madrid. Se aplaude por la capital de España una reflexión que envía de vuelta varias alabanzas para el ganador de Qatar 2022, la Finalissima y dos ediciones de la Copa América.

“Para mi hoy un referente es Ancelotti. Pienso muchísimas cosas igual que él y me parece un tipo que ya hizo historia. Del resto de los que he tenido: José Pékerman, Daniel Córdoba cuando estuvo en Estudiantes me transmitió un montón de cosas”, fueron las palabras de Scaloni alrededor de uno de los estrategas más laureados de todos los tiempos, de un gestor de egos como pocos en Europa e igualmente de una personalidad que emana fútbol en cada una de sus declaraciones. Así reaccionaron los aficionados del Real Madrid alrededor del tema.

Bastará con buscar en diferentes cuentas en redes sociales o foros de aficionados del club blanco para entender como calaron dichas reflexiones de Scaloni en la casa blanca del fútbol. Muchos fanáticos del Real Madrid reaccionaron con aplausos a las palabras del DT de a Albiceleste, así como marcando la escuela a nivel de personalidad que Ancelotti deja en los últimos años de su carrera en Europa. ¿Habrá oportunidad de verles medir fuerzas algún día en un terreno de juego?

Entre algunos de los comentarios observados en redes sociales como Instagram o X destacan: “Por eso ganó el Mundial. Cuando idolatras a Carlo Ancelotti, estás destinado a la grandeza…Ahora entiendo por qué gana…¡Grandes elogios de un entrenador de talla mundial a otro! El legado de Ancelotti habla por sí solo, y no es de extrañar que Scaloni se inspire en él. ¡Auténticos genios del fútbol!…Ambos han tenido un impacto significativo en el fútbol y comparten filosofías similares”.

Scaloni durante la gala del The Best donde derrotó a Ancelotti: IMAGO

El tiempo dirá si ambos entrenadores alcanzan o no ha coincidir en un mismo partido, pero Scaloni ya ha ‘derrotado’ a Carlo Ancelotti en un par de ocasiones. La más reciente se dio en la Gala del Premio The Best y donde tras Qatar 2022, el DT de la selección Argentina se quedó con el premio a mejor entrenador. ¿La primera? Aquel mítico 4-0 de Deportivo de La Coruña sobre AC Milan de la Champions League del 2004. Scaloni fue parte de una plantilla a la que solo el Porto de José Mourinho sacó de la fina de la Orejona.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlo Ancelotti en Real Madrid?

El italiano dirá presente en el Santiago Bernabéu como mínimo hasta el 30 de junio del 2026. Todo puede ocurrir, pero es la hoja de ruta que se planifica de cara a lo que será el último club de Ancelotti por el viejo continente. Xabi Alonso, quien también culmina su vínculo laboral por esas fechas, es el máximo candidato para reemplazar a Carletto en dichas fechas.

El historial de Argentina ante Colombia

Los hombres de Scaloni tendrán una dura prueba por delante en las próximas horas. Eso sí, el historial juega a favor de una selección que en tierras cafeteras ha ganado en 5 de sus 9 encuentros en dicho territorio. Apenas 2 derrotas y el mismo número de empates completan la previa antes de que los finalistas de la Copa América se ven las caras.