Las tres opciones que maneja Manchester City con Pep Guardiola en caso de que se lo declare culpable de los 115 cargos

Hace poco más de un mes se está desarrollando el juicio contra Manchester City en Inglaterra. En el mismo, se lo carga de 115 acusaciones por haber atentado contra el Fair Play Financiero de la Premier League y se expone a sanciones históricas que hasta lo podrían llevar al descenso directo. En este contexto, se ha puesto en duda el futuro de Pep Guardiola al mando del equipo.

En caso de ser declarado culpable, la FA decidirá la gravedad del castigo, y será un hito no solo histórico en el fútbol mundial, sino que marcará un precedente en lo que pueda suceder con el futuro del club de Mánchester.

Como si todo este contexto no fuese complejo para el City, en las últimas semanas se dio un cambio directivo tras la salida de Txiki Begiristain como director deportivo para que en su lugar desembarque el portugués Hugo Viana. A nivel futbolístistico, una de las decisiones más importantes que podría tomar es la vinculada al puesto de entrenador en caso que Manchester City sea hallado culpable de los 115 cargos en su contra.

Sobre esto, el portal The Athletic reveló que existen tres posibilidades para el banco de suplentes del conjunto ciudadano en caso que se den las acusaciones en su contra y se confirmen las peores sanciones.

Las tres opciones que maneja el Manchester City con su puesto de entrenador si es declarado culpable

The Athletic señaló que el objetivo principal es convencer a Pep Guardiola como sea para que continúe en su cargo como entrenador. Al catalán le queda contrato vigente hasta fines de esta temporada y aún no ha renovado su vínculo, haciendo crecer cada vez más los rumores de su salida. De todas formas, la intención de Manchester City es que justamente extienda por al menos una temporada más sin importar lo que pueda suceder con las sanciones.

Como segunda alternativa, el apuntado llega directo desde el nuevo director deportivo, Bruno Viana, ya que el primer candidato a reemplazar a Pep Guardiola si opta por irse es Rubén Amorim. El actual DT de Sporting Lisboa viene de ser campeón en Portugal y Viana lo conoce por haber compartido en aquel equipo lusitano las últimas temporadas. Por su buen rendimiento en el ámbito local e internacional, Amorim es principal apuntado para sustituir a Pep en caso que se dé su salida.

El otro candidato es ni más ni menos que Xabi Alonso. El DT de moda en la actualidad, dirigiendo a un Bayer Leverkusen que logró un título histórico en la Bundesliga, la copa de Alemania y llegó a la final de la Europa League. Su perfil es del típico heredero de Guardiola por sus similitudes en lo futbolístico y por ese motivo es uno de los máximos aspirantes a reemplazarlo si decide no renovar su contrato, sin importar lo que suceda con el juicio.

¿Qué dijo Guardiola sobre el juicio al Manchester City?

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia”, afirmó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”.

¿A qué cargos se enfrenta Manchester City?

En el juicio, que se espera que tenga sentencia para principios de 2025, se determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: No proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.