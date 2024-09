El pasado lunes 16 de septiembre comenzó el juicio contra Manchester City en Inglaterra, en el que se expone a sanciones históricas por afrontar más de 100 cargos de haber atentado contra el Fair Play Financiero. En la Premier League crece la expectativa por lo que pueda suceder con el fallo judicial, ya que podría cambiar la historia reciente de la liga por completo.

Al club de Mánchester se le acusa de no cumplir con cuestiones financieras y económicas del Fair Play de FIFA, UEFA y de la liga inglesa, en los que se incluyen cuestiones relacionadas a los montos de los traspasos, a los contratos de los futbolistas y a actividades del club en sí.

En caso de ser declarado culplable de los 115 casos, el equipo dirigido por Pep Guardiola puede recibir sanciones de todo tipo. La más factible es que se le haga una reducción de puntos lo suficientemente fuerte como para que el City pierda la categoría en la Premier League. Sin embargo, el resto de los clubes de la máxima división inglesa no están de acuerdo, y quieren que la sanción sea aún más grave si se constatan los hechos de culpabilidad.

Según informó The Telegraph, los 19 equipos restantes de la Premier consideran que “no es suficiente” si la sanción es una quita de puntos o incluso un descenso, sino que quieren que el castigo sea realmente fuerte. El portal aclara que los clubes ingleses pretenden que Manchester City sea expulsado de competir en la Premier League y que, además, se le arrebaten todos los títulos obtenidos desde el 2009 al 2018. Esto se debe a que se considera que si los Citizens descienden, serán los firmes candidatos a regresar a la máxima categoría en el corto plazo.

En este punto, lo que propusieron es que esos campeonatos sean dados a los respectivos subcampeones, en una maniobra que -de darse- cambiaría para siempre la historia de la liga inglesa. Por esto mismo, en Gran Bretaña se habla del “Juicio del Siglo” que es “definitorio de una era“. El veredicto se conocerá entre febrero y marzo del 2025, y las posibles sanciones podrían ingresar dentro de esta temporada.

¿Qué dijo Guardiola sobre el juicio al Manchester City?

“Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia”, afirmó Pep Guardiola en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos”.

¿A qué cargos se enfrenta Manchester City?

En el juicio, que se espera que tenga sentencia para principios de 2025, se determinará si Manchester City incumplió una serie de normas financieras de la Premier League, entre las que se destacan: No proporcionar información precisa y actualizada en el periodo 2009-2018, no brindar informes sobre el pago a jugadores entre 2009 y 2018, incumplir regulaciones de la UEFA y el Fair Play Financiero, infracciones a las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League de 2015 a 2018 y falta de colaboración con las investigaciones de la Premier League desde 2018 hasta los días que corren.