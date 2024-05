El futuro de Claudio Echeverri en River Plate continúa en duda. Si bien ya está vendido al Manchester City, desde el club de Núñez buscan su continuidad, incluso más allá de enero de 2025 cuando deba presentarse en el club inglés. Mientras tanto, los rumores que lo involucran con el Girona de España siguen debido a que forma parte del City Group.

En una reciente charla a la que accedió BOLAVIP, el técnico del Girona, Míchel, confesó que han seguido a Echeverri y destacó sus condiciones. Sin embargo, no aseguró que vayan a tener sus servicios para la próxima temporada. “Lo adquirió el City Group, pero no me han dado precisiones de que vayamos a tenerlo con nosotros“, dijo el entrenador.

Cuando se trata de jugadores que pertenecen al City Group, Girona los supo aprovechar de buena manera y los mejores ejemplos están a la vista con la impresionante campaña que realizaron en LaLiga esta temporada. Míchel guió a nombres como Yan Couto y Savinho a un superlativo año en el Top 3 de LaLiga de España.

Couto y Sávio, junto al venezolano Yangel Herrera (IMAGO / Pressinphoto).

A tal punto se destacaron ambos futbolistas que serán protagonistas de la próxima Copa América 2024. Dórival Júnior los convocó a la Selección de Brasil. Sin embargo, cada uno tendrá un destino diferente para la próxima temporada, algo que bien podría tener en cuenta Echeverri para su futuro.

Los casos de Yan Couto y Savinho en Girona

Girona tuvo la mejor temporada de su historia en LaLiga de España con este tercer lugar. Míchel encontró el equipo, pero sobre todo, potenció jóvenes figuras y los mejores ejemplos son Yan Couto y Savinho, aunque se le pueden sumar nombres como Artem Dovbyk, Viktor Tsygankov y Miguel Gutiérrez, entre otros.

Girona, una de las revelaciones del fútbol europeo (IMAGO / Photo Players Images).

Pero los casos de los brasileños destacan aún más por ser productos del City Group. Es decir, Manchester City tiene prioridad respecto a ellos. De hecho, ambos deberán presentarse en Inglaterra, ya que se terminaron sus respectivas cesiones con el conjunto de Montilivi.

Savinho y Couto fueron dos de los diez mejores asistidores de LaLiga. El delantero dio 10 asistencias, mientras que el lateral derecho hizo 8. A eso, hay que sumarle los nueve goles convertidos por Sávio, segundo máximo anotador del equipo (Dovbyk marcó 24).

Pese a que han tenido una gran temporada, Manchester City sólo tendría uno en cuenta para la próxima temporada. Tal como adelantó el periodista Fabrizio Romano hace algunos meses, Savinho jugará la próxima temporada en los Citizens tras un rápido acuerdo con el Troyes (otro equipo del City Group).

Sávio jugará en Manchester City (Twitter @FabrizioRomano).

¿Qué pasará con Yan Couto? Si bien está a préstamo desde el propio club inglés, la intención sería que se quede en Girona. Según informó Estadio Deportivo, Manchester City no contará con el lateral brasileño, ya que tiene a Kyle Walker, Rico Lewis y hasta John Stones como opciones para la posición.

Así, es probable que Couto se convierta en jugador definitivo del elenco español. Sin embargo, el jugador ha sido vinculado con algunos clubes importantes de Europa, entre ellos Real Madrid. “¿El Real Madrid me quiere? Bueno, sería una opción si les interesa… ¡no les voy a mentir!“, dijo ante este supuesto interés.

¿Cómo afectan estos casos al futuro de Claudio Echeverri?

Claudio Echeverri continúa a préstamo en River y, según lo acordado con Manchester City, seguirá hasta diciembre de 2024. Los Citizens esperan por el Diablito para enero de 2025. Sin embargo, se lo vinculó con Girona para que llegue a mitad de este 2024.

¿Cuál es el problema? Girona no puede contratar futbolistas de un club que tengan sus mismos dueños si quiere jugar en la UEFA Champions League. Por lo tanto, jugadores de Manchester City o que estén en cualquier otro equipo del City Group no podrán llegar ni siquiera como cedidos. Así la opción de Girona quedaría descartada.

Sin embargo, el panorama con Savinho y Yan Couto deben ser ejemplos para el futuro del Diablito. ¿Por qué? Porque son jugadores que Manchester City no tuvo en cuenta en un primer momento, pero que los sigue de cerca en caso de crecimiento y que puedan ser útiles a futuro. Por lo cual, un préstamo a cualquier otro club europeo siempre puede ser favorable.

Además, en caso de buen rendimiento, Manchester City no necesariamente debe ser su destino ideal, sino que pueden aparecer otras opciones de equipos importantes. Couto podría seguir en Girona y jugar Champions League, por ya haber estado en esta temporada, pero otros clubes como Real Madrid o algún otro grande lo pueden tener.