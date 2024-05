EXCLUSIVO | Míchel, DT de Girona, rompió el silencio sobre el futuro de Claudio Echeverri: "El City Group no me dio precisiones"

El futuro de Claudio Echeverri vuelve a estar en boca de todos. Si bien se quedará a préstamo en River hasta diciembre de 2024, el City Group puede cambiar el destino futbolístico del ‘Diablito’. Durante las últimas semanas, se lo vinculó con Girona, de gran campaña en LaLiga de España y próximo a jugar la UEFA Champions League. En este sentido, su entrenador Míchel habló con BOLAVIP.

El conjunto español forma parte del City Group. Su más reciente campaña, donde ya aseguró el tercer lugar en LaLiga 2023-24, lo deposita en la próxima UEFA Champions League, lo que llevó a pensar en la chance de contar con Echeverri, pese al acuerdo Manchester City-River.

Sin embargo, al no poder prestarse futbolistas entre dos equipos del mismo dueño (City Group, en este caso) que jueguen la Champions, no podría jugar en Girona. Pese a ello, su entrenador, Míchel, confesó que sigue los pasos del ‘Diablito’.

La respuesta de Míchel al futuro de Claudio Echeverri

A través de una charla organizada por LaLiga de España, Míchel respondió a la pregunta que le hizo BOLAVIP sobre el futuro de Claudio Echeverri. La incertidumbre crece, ya que el City Group todavía no tiene una definición sobre lo que sucederá con él una vez que se termine su préstamo en River.

Claudio Echeverri, con la camiseta de River.

“A día de hoy no te puedo responder. Claro que lo tengo y tiene condiciones, lo hemos seguido. Lo adquirió el City Group, pero no me han dado precisiones de que vayamos a tenerlo con nosotros“, respondió el técnico del Girona.

Por lo tanto, pese al interés que puede tener Míchel en contar con Echeverri, el City Group todavía no definió qué sucederá con el joven futbolista argentino. Por ahora, River respira ante esta respuesta, aunque no quita que otros equipos de Europa lo puedan pedir en este próximo mercado.

¿Hasta cuándo se queda Claudio Echeverri en River?

El acuerdo entre el City Group y River estipula que Claudio Echeverri se quedará en el conjunto ‘millonario’ hasta diciembre de 2024. A partir de enero de 2025, deberá presentarse en Manchester City donde tanto Pep Guardiola como la directiva deberán definir su futuro.