En medio del anuncio de France Football, se conocieron a los grandes intérpretes que no lucharán por el galardón.

Una vez más, la revista francesa France Football dio a conocer a los candidatos que lucharán por el Balón de Oro, el próximo lunes 28 de octubre de 2024. Y tras conocerse que Jude Bellingham, Rúben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik y Toni Kroos serán algunos de los que buscarán el galardón, también hubo lugar para los grandes ausentes.

La ceremonia por el premio al mejor futbolista del mundo, que se diferencia de The Best el cual es otorgado por los miembros de la FIFA, se realizará en el Teatro del Châtelet, ubicado en la pintoresca ciudad francesa de París. Allí, habrá diversos futbolistas de una enorme repercusión a nivel mundial. Pero también serán varios los que no pisarán la alfombra roja: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre los más resonantes.

A pesar de que el 10 argentino es el máximo ganador del Balón de Oro, dado a que lo obtuvo en 8 ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), su última temporada con la camiseta de Inter Miami no fue en el máximo nivel, algo que tuvo repercusión en la Selección Argentina, más allá de que logró conquistar la Copa América. Por eso mismo, no formó parte de los nominados.

Una situación similar atraviesa el portugués que, a sus 39 años, se desempeña en el fútbol saudí y defiende la camiseta de Al-Nassr. El alejarse de los flashes y las grandes competencias desde hace dos temporadas, provocó su ausencia. Cabe destacar que en France Football, a la hora de elegir a los candidatos a ganar el premio, suele apuntar principalmente a lo que ocurre tanto en Europa como en América.

Así como el rosarino y el lusitano, hay otros futbolistas que tuvieron una grandiosa temporada, pero que tampoco formaron parte de la nominación: el colombiano Luis Díaz, el belga Kevin De Bruyne y el egipcio Mohamed Salah, como así tampoco aparecieron el delantero de Atlético de Madrid, Julián Álvarez y el surcoreano Son Heung-Min, quienes formaron parte de la terna en la edición 2023.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2024: fecha de la gala

La ceremonia del Balón de Oro 2024 se llevará a cabo el próximo 28 de octubre, finalizada la votación tras conocerse a todos los nominados. La gala se realizará en el Teatro del Châtelet, ubicado en la ciudad francesa de París.

La lista de nominados para cada uno de los premios de la gala del Balón de Oro 2024:

Trofeo Kopa

Pau Cubarsí (FC Barcelona – España)

Alejandro Garnacho (Manchester United – Argentina)

Arda Güler (Real Madrid – Turquía)

Karim Konaté (RB Leipzig – Costa de Marfil)

Kobbie Mainoo (Manchester United – Inglaterra)

João Neves (PSG/Benfica – Portugal)

Savinho (Manchester City/Girona – Brasil)

Mathys Tel (Bayern Múnich – Francia)

Lamine Yamal (FC Barcelona – España)

Warren Zaïre-Emery (PSG – Francia)

Premio Yashin

Diogo Costa (FC Porto – Portugal)

Gianluigi Donnarumma (PSG – Italia)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Suiza)

Andrey Lunin (Real Madrid – Ucrania)

Mike Maignan (AC Milan – Francia)

Giorgi Mamardashvili (Valencia – Georgia)

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa – Argentina)

Unai Simón (Athletic Club – España)

Yann Sommer (Inter – Suiza)

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns – Sudáfrica)

Entrenador del año (masculino)

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Luís de la Fuente (Selección de España)

Gian Piero Gasperini (Atalanta)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Selección Argentina)

Club del año (masculino)

Borussia Dortmund (Alemania)

Girona (España)

Bayer Leverkusen)

Real Madrid (España)

Manchester City (Inglaterra)

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España)

Barbra Banda (Shanghai RCB/Orlando Pride – Zambia)

Tarciane (Corinthians/Houston Dash – Brasil)

Lauren Hemp (Manchester City – Inglaterra)

Trinity Rodman (Washington Spirit – Estados Unidos)

Ada Hegerberg (Olympique de Lyon – Noruega)

Manuela Giugliano (AS Roma – Italia)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars – Estados Unidos)

Glódís Perla Viggósdóttir (Bayern Múnich – Islandia)

Mariona Caldentey (FC Barcelona/Arsenal – España)

Lauren James (Chelsea – Inglaterra)

Lea Schüller (Bayern Múnich – Alemania)

Patricia Guijarro (FC Barcelona – España)

Gabi Portilho (Corinthians – Brasil)

Tabitha Chawinga (PSG/Olympique de Lyon – Francia)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona – Noruega)

Lindsey Horan (Olympique de Lyon – Estados Unidos)

Sjoeke Nüsken (Chelsea – Alemania)

Yui Hasegawa (Manchester City – Japón)

Lucy Bronze (FC Barcelona/Chelsea – Inglaterra)

Salma Paralluelo (FC Barcelona – España)

Giulia Gwinn (Bayern Múnich – Alemania)

Khadija Shaw (Jamaica – Manchester City)

Grace Geyoro (PSG – Francia)

Alexia Putellas (FC Barcelona – España)

Sophia Smith (Portland Thorns – Estados Unidos)

Ewa Pajor (Wolfsburgo/FC Barcelona – Polonia)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars – Estados Unidos)

Mayra Ramírez (Chelsea – Colombia)

Marie-Antoinette Katoto (PSG – Francia)

Entrenador del año (femenino)

Sonia Bompastor (Olympique de Lyon/Chelsea)

Arthur Elias (Corinthians)

Jonatan Giráldez (FC Barcelona/Washington Spirit)

Filipa Patão (Benfica)

Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra)

Emma Hayes (Chelsea/Selección de Estados Unidos)

Club del año (femenino)

FC Barcelona

Chelsea

NJ/NY Gotham

Olympique de Lyon

PSG

Balón de Oro masculino