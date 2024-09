Entre los fanáticos Merengues no mostraron mayor preocupación por el frustrado arribo del defensor argentino, ni grandes deseos de contar con él en el futuro.

Mucho se habló a inicios del mercado de fichajes que cerró el pasado 31 de agosto para las principales ligas europeas del interés de Real Madrid en hacerse de los servicios de Cuti Romero, campeón mundial y bicampeón de América con la Selección Argentina que es además el pilar fundamental en la defensa del Tottenham.

Teniendo el jugador contrato vigente con los Spurs hasta junio de 2027 y entendiendo la directiva de su rol de líder en el andamiaje del equipo que conduce Ange Postecoglou, a finales de junio ya habían hecho saber que no lo dejarían marchar por menos de 200 millones de dólares, lo que hizo que tanto en la Casa Blanca como en cualquier otro club que hubiese tenido intenciones de avanzar por él se retiraran inmediatamente de las gestiones.

De todos modos, no contar con Cuti Romero en las filas del Real Madrid no parece ser algo que preocupe a los hinchas, que están satisfechos con la plantilla que le toca comandar a Carlo Ancelotti en la temporada 2024/2025 y que, como le hicieron saber a Bolavip, no creen necesitar del argentino.

“Yo creo que el Madrid así está perfecto, así que así lo dejamos”, expresó una fanática. “Considero que con Rüdiger tenemos una sólida defensa. Y que como estamos es lo que necesitamos para llegar lejos”, opinó otro. “Está bien (que no haya llegado). Además, si podemos tirar un poco de cantera, mejor”, dijo un tercero pidiendo mayores oportunidades a los futbolistas formados en el club.

“Hubiese estado bien si hubiese llegado, pero tenemos buenos centrales. No hace falta más”, reflexionó un hincha ante las cámaras de Bolavip. “Por el momento, con los centrales que tenemos, nos basta y nos sobra”, aseguró otro.

Entre los muchos hinchas que no mostraron preocupación alguna por que no haya llegado Cristian Romero como refuerzo para el equipo de Ancelotti, sí hubo alguno que otro que reconoció que hubiese sido una buena incorporación. De momento, Cuti seguirá en Tottenham, donde ha reconocido estar muy a gusto.

Ancelotti explicó por qué Real Madrid descartó avanzar por Cuti Romero

Sobre el cierre del período de transferencias, el propio Carlo Ancelotti se encargó de explicar que no consideraba que existiese un déficit en la defensa de su plantel, ni de jerarquía ni de cantidad. Real Madrid ni siquiera llegó a enviar por él una oferta formal, entendiendo que las cifras que manejaban en Tottenham eran equivalentes a considerarlo intransferible.

“No hay riesgos. Los jóvenes que tenemos son muy buenos, como (Raúl) Asencio, Jacobo (Ramón) y como emergencia también tenemos a Tchouaméni. Esperamos a Alaba con toda la calma del mundo”, había manifestado sobre la situación de su defensa.