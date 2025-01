Novak Djokovic y un imponente récord tras vencer a Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Australia

Fue una jornada a puro tenis en el Abierto de Australia, sobre todo por lo que brindaron dos de los mejores tenistas masculinos de la actualidad: Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Son 16 años de diferencia que existen entre el serbio y el español, así y todo, dentro de la cancha fueron dos pares que dejaron hasta la última gota de sudor y ofrecieron lo que probablemente sea uno de los mejores partidos de 2025.

La experiencia pesó y en los puntos importantes se hizo enorme Novak Djokovic que se terminó quedando con la batalla en cuatro sets. Fueron más de tres horas de partido en las que el serbio logró obtener un 4/6, 6/4, 6/3 y 6/4 que lo mete en semifinales, donde se verá las caras ante el número 2 del ranking de la ATP: Alexander Zverev. De esta manera, Nole se convierte en el primer jugador de la historia del tenis en disputar nada más y nada menos que 50 semifinales de Grand Slam.

Nole vs. Carlitos en los micrófonos

Una vez terminado el partido, Novak Djokovic se refirió a la molestia física que sintió en el primer set y cómo podría haber repercutido: “Si hubiera perdido el segundo set, no sé si habría continuado jugando”. Pero Carlos Alcaraz tiene otro punto de vista y no dudó en decirlo: “Todo el mundo ha visto que le costaba moverse y en el tercer y cuarto set no vi nada de eso. No creo que se hubiera retirado si perdía el segundo set”.

El saludo entre Alcaraz y Djokovic en la red tras el partido. (Foto: Getty).

Tenistas con más semifinales de Grand Slam

Novak Djokovic – 50

Roger Federer – 46

Rafael Nadal – 38

Jimmy Connors – 31

Ivan Lendl – 28

Andre Agassi – 26

Pete Sampras – 23

Andy Murray – 21

Los imponentes números de Novak Djokovic en Grand Slams

Novak Djokovic cuenta con varios récords en lo que respecta a torneos de Grand Slams. Es el que más títulos ganó (24), el que más finales disputó (37), en que más semifinales jugó (50), el que mas veces afrontó los cuartos de final (61), el que más partidos en total jugó (433) y el que más victorias obtuvo (382). En Australia tiene el récord de ser el tenista que más veces ganó el Abierto de aquel país, al hacerlo en diez oportunidades.

