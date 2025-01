Las revelaciones del presidente de Argentino de Monte Maíz: "La repercusión de jugar contra Boca no es lo mismo que con River"

Argentino de Monte Maíz está transcurriendo el centenario de su fundación que se celebrará el 18 de noviembre de este año y el regalo parece haber sido el cruce con Boca por la primera fase de la Copa Argentina en lo que será el partido más importante de la historia del club de Córdoba. En diálogo con Bolavip, su presidente Claudio Nebbia palpitó el gran duelo.

El dirigente, que ya había ocupado el cargo de mandamás en 2009, contó cómo se preparan para el partido y reveló que es un “hincha light” de River Plate.

–¿Cómo tomaron la noticia cuando se enteraron?

-Nos volvimos locos de alegría. Fue una hermosura. Vos sabés que cuando estábamos en el sorteo y salimos con Boca, no sabíamos si reírnos y llorar, si enloquecer, pero bueno… Fue una emoción tremenda y a medida que pasan los días es increíble lo que es Boca. Más notas, más emoción, la gente llama de todos lados que quiere ir al partido. Realmente eso, esto es una locura.

-¿Y expectativas?

-¿Con qué?

-Con el resultado, con el partido…

-No, no, con el resultado no hay expectativas. Vos sabés que hay mucha diferencia, por supuesto que entran once contra once, se van a jugar todo lo que más podamos, pero estamos muy lejos de pensar eso. O sea, yo creo que ya es una cosa hermosa que nos haya tocado el partido contra Boca. La expectativa deportiva… Ni soñarlo. Estamos muy lejos, por supuesto que tenemos el equipo armado, tenemos todo, pero hay una diferencia tremenda.

–Y desde lo económico, ¿qué cambio les produjo a ustedes esta noticia de jugar con Boca? ¿se asoció más gente?

-No, teníamos muchos socios.

-¿Cuánto? Aproximadamente.

-Y más o menos dos mil socios. Lo que sí nos ayudó muchísimo todo esto, si bien fue un poco más rápido de lo esperado fue una gran ayuda en el sponsoreo. Aparecieron sponsors, se pudo recaudar más dinero. La verdad que yo lo veo positivo a esto de jugar contra Boca.

El estadio de Monte Maíz, Córdoba.

-En porcentajes, ¿cuánto cambió el tema de la publicidad?

-Bueno, ponele que nosotros juntamos de publicidad 10 pesos. Ahora juntamos 14. Es una locura. La verdad es una locura.

-¿Hay algún premio especial para los jugadores y el técnico si llegan a ganar el partido?

-¿Y qué puede pretender el plantel y el cuerpo técnico más que jugar contra Boca?. Más premio que eso no existe.

-No, pero viste que mucho se habla de tema económico.

-No, nosotros no tenemos porque… A ver, es real, estamos muy lejos de una realidad y un triunfo, o sea que por más incentivos que exista, es tremendo todo esto, es tremendo. Es verdad, el premio ya lo tienen de jugar contra Boca. ¿Vos te imaginás lo que es para los chicos de acá del pueblo, para los chicos del plantel, cruzarse los pasillos de los vestuarios, que sé yo, con Fabra, Cavani, con todos los jugadores de Boca, con Chiquito Romero? Es una locura todo eso. Hay una expectativa muy grande en el pueblo, una sensación tremenda, es muy lindo todo esto.

–¿Cuánta gente crees que puede llegar a ir?

-Nos dieron 4.000 lugares de entrada en los cuales yo creo que se van a vender todas.

-O sea que Monte Maíz llena el estadio…

-La tribuna de Monte Maíz yo creo que sí y si no la llenamos, vamos a andar medio cerca. Pero es tremendo las preguntas que está haciendo la gente, la intención que hay para ir. Ya nos han llamado empresas de colectivo para ponerse al servicio y a exposición. Realmente muy contento por todo esto, pero sí, sí, yo creo que vamos a ir las 4.000 personas.

El estadio “Modesto Marrone” tiene capacidad para más de 5 mil personas.

-Vos de par, digamos, de colegas, ¿tuviste comunicación con algún dirigente de Boca? ¿con Riquelme o con alguien del Consejo?

-Sí, mi hijo que es el que maneja el fútbol se ha mandado mensajes, se ha mandado audios con Román, o sea que sí, sí. Nosotros cuando estuvimos en el sorteo, estuvimos con Cascini y con el Chelo Delgado, que nos parecieron gente extraordinaria.

-¿Es lo más importante que te pasó este partido con Boca siendo presidente?

-No, no, no. Es lo más importante que le pasó en los 100 años al club, no a mí. Nunca tuvimos una oportunidad de poder jugar con el club, creo que el más taquillero del país. Estoy seguro que es el más taquillero del país. Pero más allá de llenar estadio o no llenar estadio, yo te lo estoy diciendo desde lo neutral. Vos sabés que la repercusión que tiene jugar contra Boca no es lo mismo. Vos sabés que quedó plasmado eso en el día del sorteo. O sea, a Ciudad Bolívar le tocó con River y a nosotros nos tocó con Boca y la explosión periodística fue totalmente distinta. O sea que… Mirá que yo soy hincha de River, eh. Soy hincha light. Tengo mi hijo, mi papá, mi hermano muy hincha de Boca. Pero la verdad es esa.

-Mirá vos, sos hincha de River y te toca enfrentar a Boca. Ya si ganás no solamente te pones contento por Monte Maíz sino también por eliminar a Boca, ¿no?

-No, no es por eso, vos sabés que yo soy hincha de Argentino realmente, pero de los clubes profesionales simpatizo más por River. Pero soy uno de los hinchas light, soy muy hincha de mi club, de Argentino.

