Uno por uno: quiénes son los multimillonarios detrás de los 20 clubes de la Premier League

La Premier League es la liga que más dinero mueve en el mundo desde hace años, y en gran parte se debe a los millones que han invertido los dueños de los clubes. En su mayoría, magnates o multimillonarios que incursionaron en el mundo del deporte comprando las instituciones mediante el método de Sociedades Anónimas Deportivas.

Algunos de ellos gestionan de manera propicia. Otros, en tanto, han hecho desastres y llevado a la ruina o al peor momento en mucho tiempo de algunos clubes. Sin embargo, lo cierto es que todos los dueños de los 20 clubes que participan de esta edición 2024-25 de la Premier League tienen una historia detrás, junto con patrimonios multimillonarios en sus cuentas bancarias.

Desde empresarios relacionados estrictamente a lo deportivo de toda la vida, a banqueros, casas de apuestas, petrolíferos y hasta políticos. A continuación, un detalle uno por uno de los magnates que manejan la Premier League.

INGLEWOOD, CALIFORNIA – JULY 26: Owner of Arsenal Stan Kroenke before a pre-season friendly between Arsenal and FC Barcelona at SoFi Stadium on July 26, 2023 in Inglewood, California. (Photo by Harry How/Getty Images)