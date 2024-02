Cautela. Tantas idas y vueltas ha tenido la novela de Kylian Mbappé que incluso ahora que incluso cuando PSG confirmó a través de un comunicado oficial la decisión del jugador de dejar el club a final de temporada, Luis Enrique no ha querido hablar más de la cuenta al ser consultado al respecto en la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado ante Nantes.

“Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no voy a decir nada. Cuando hablen, les daré mi opinión. Yo he llegado aquí hace seis meses y el club está por encima de cualquier jugador. Las partes implicadas son los que tienen que hablar”, señaló el entrenador español.

De las palabras de Luis Enrique se desprende una clara intención de no perder el foco de los objetivos que se ha trazado el equipo para la presente temporada, para cuyo cumplimiento todavía contará con la colaboración del crack francés. “El ambiente del equipo es el normal previo a un partido de Ligue 1. Trabajo cada día en el presente y el futuro de este club. Tenemos que motivarnos para enfrentarnos al Nantes. Entrenando veremos quién está con más o menos intensidad para jugar”, agregó para terminar de liberarse del Caso Mbappé.

Todo indica que el futbolista francés recalará en Real Madrid la próxima temporada, club en el que de parte de los aficionados se han generado reacciones adversas en torno a su figura. Por un lado están quienes opinan que durante años el jugador utilizó al equipo merengue para promocionarse y cotizarse, a partir de un juego de seducción que nunca llegó a concretarse en un traspaso. Por otros, quienes están convencidos de su valía como futbolista que puede dar un salto de calidad incluso a una plantilla que ya está repleta de estrellas.

No será el mejor pago del plantel

Si como se apunta Kylian Mbappé desemboca finalmente en Real Madrid para la temporada 2024/2025, no recibirá el trato de máxima estrella del plantel que se le había ofrecido cuando se buscó su fichaje en el pasado. Según se adelantó en El Chiringuito, el club tomó la firme postura de no ofrecerle un contrato superior al de Jude Bellingham y Vinicius, actualmente los dos mejores pagos del plantel.

Negociaciones abiertas

Siempre según la información que se dio como primicia en El Chiringuito, Kylian Mbappé reconoció ante Al Khelaifi, presidente del PSG, que ya inició negociaciones para su fichaje con Real Madrid, aunque le aclaró que todavía no firmó ningún tipo de acuerdo.