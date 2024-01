Con un gol de Antonio Rudiger, en condición de local, el Real Madrid venció por 1 a 0 al Mallorca en el partido correspondiente a la fecha 19 de La Liga, y de esta manera se asegura finalizar como puntero, a la espera del resultado del Girona, que lo podría alcanzar en caso de ganar.

En el medio de este encuentro, hubo una situación que no pasó desapercibida, luego de un fuerte cruce de palabras entre el lateral derecho del Mallorca, Pablo Maffeo, quien fue citado a la Selección Argentina, y Vinicius Juniors, el delantero brasileño del elenco madrileño.

Luego de quedar cara a cara con el jugador del Real Madrid, mientras retrocedía para ubicarse en su lugar dentro del campo de juego, Maffeo le empezó a hacer gestos a Vinicius para hacerle entender que es un llorón, por sus quejas repetitivas por las infracciones que recibe en cada encuentro.

Esta no es la primera vez que estos futbolistas se cruzan, ya que desde la temporada 2021/22 hay pica, luego de que Vinicius chicaneó al argentino porque estaban peleando el descenso y allí este le respondió públicamente: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica“, tiró.

Además, agregó apuntando por la actitud del delantero brasileño de 23 años: “Mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía cuándo me portaba mal. Creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”.

Por otro lado, esta es la segunda vez que Maffeo tilda de llorón a Vinicius, ya que durante lo que fue la victoria del Mallorca ante el Real Madrid por 1-0 en febrero del 2023, el argentino volvió a cruzarse con el brasileño después de varios cruces y, sacándolo de quicio, le hizo gestos en los que lo trataba de “llorón”.

Los números de Pablo Maffeo en Mallorca

El lateral derecho argentino de 26 años lleva disputados un total de 90 partidos con la camiseta del Mallorca, en los que anotó 3 goles, aportó 11 asistencias, y además, fue expulsado por roja directa en 2 oportunidades.

Los dichos de Maffeo tras ser convocado a la Selección

Para la última fecha FIFA del 2023, en la que la Selección Argentina perdió como local ante Uruguay y le ganó de visitante a Brasil, Scaloni sorprendió a todos con la convocatoria de Pablo Maffeo, quien llegó para pelear un puesto con Molina y Montiel, aunque finalmente llegó a ir al banco de suplentes en ninguno de los dos partidos.

Cuando llegó a la Argentina, el lateral derecho habló con los medios, y allí se mostró felíz por esta oportunidad: “Es la mejor selección del mundo. Cuando me dijeron que estaba convocado llamé de inmediato a mi madre. No se lo creía, pensaba que le estaba gastando una broma”, comentó.