Gracias a un nuevo trabajo de scouting que realizó el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, la Selección Argentina podría sumar a un nuevo español en el plantel de cara a la próxima convocatoria ya que desde España afirman que Pablo Maffeo sería citado por el DT argentino.

Lateral defensivo del Mallorca, el jugador de 26 años podría ser convocado para la Selección Argentina para los partidos ante Uruguay y Brasil. Encuentros en los que podría reencontrarse con Vinicius, con quién tuvo un cruce muy picante en la La Liga en donde lo llamó “llorón”.

Durante lo que fue la victoria del Mallorca ante el Real Madrid por 1-0 en febrero de este 2023, Maffeo volvió a cruzarse con Vinicius Jr después de varios cruces y, sacándolo de quicio al brasileño, le hizo gestos en los que lo trataba de “llorón” por como pedía las faltas o como se quejaba del juego físico del jugador que podría estar con la Argentina.

Una rivalidad que nació durante la temporada anterior al cruce y que, en caso de que Scaloni termine convocando a Pablo Raffo, podría volver a darse en el Estadio Maracaná durante la noche del martes 21 de noviembre. Momento que los argentinos ya están anticipando y deseando.

¿Cuándo nació la rivalidad entre Maffeo y Vinicius?

Si bien el gesto que explotó el odio entre ambos se dio en febrero de este 2023, la rivalidad del español con el jugador brasileño comenzó durante el final de la temporada 2021/22 cuándo Vinicius Jr chicaneó al lateral derecho por el momento que vivía Mallorca.

Peleando la zona baja de la tabla, el jugador que llegaría a la Selección no toleró las cargadas del brasilero: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica“, soltó Maffeo a comienzo de este año.

Sumado a esto, el jugador español le apuntó a Vinicius por las constantes quejas que éste tiene sobre los insultos y las críticas que recibe en España: “Mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía cuándo me portaba mal. Creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”.

El motivo por el que Pablo Maffeo podría jugar para Argentina

Nacido en San Juan Despi, Catalunya, Maffeo comenzó su carrera como juvenil en el Espanyol de Barcelona antes de ser adquirido por Manchester City, donde debutó. Una carrera que lo tenía como una gran promesa del fútbol español.

Pese a todo esto, el lateral nunca fue convocado para la delegación mayor de España y, al ser hijo de una argentina, el jugador de 26 años tranquilamente podría entrar en los planes de Lionel Scaloni para la próxima convocatoria de la Selección.