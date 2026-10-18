Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El fondo de la tabla aprieta cada vez más al Málaga, que todavía no logra despegar en este arranque de temporada y necesita puntos con urgencia.

Mientras el local pelea por no quedar más aislado en el descenso, la Real Sociedad llega con la chance de meterse en zona de competencias internacionales si suma de visitante.

La actualidad de ambos equipos

El Málaga es último con apenas 4 puntos en 8 fechas y no logra encontrar continuidad: viene de un empate ante Espanyol que le supo a poco después de dos derrotas seguidas, una de ellas por 1-3 ante Villarreal. La diferencia entre lo que necesita y lo que consigue empieza a ser alarmante.

La Real Sociedad atraviesa un presente distinto. Está sexta con 13 unidades y llega de ganar dos de sus últimos tres partidos, incluido un 3-2 agónico como local frente al Deportivo La Coruña. El único traspié reciente fue una dura caída 0-3 ante Atlético de Madrid, pero el equipo mostró capacidad de reponerse rápido.

El historial entre Málaga y Real Sociedad

El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. En goles también manda el equipo vasco, 53 contra 44. El último cruce fue en 2024 y terminó 0-1 a favor de la Real Sociedad, que además se quedó con el anterior en Málaga por 2-0.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/01/2024 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Copa del Rey 22/04/2018 Málaga vs. Real Sociedad 2-0 Primera División 10/12/2017 Real Sociedad vs. Málaga 0-2 Primera División 14/05/2017 Real Sociedad vs. Málaga 2-2 Primera División 16/01/2017 Málaga vs. Real Sociedad 0-2 Primera División 27/02/2016 Real Sociedad vs. Málaga 1-1 Primera División 03/10/2015 Málaga vs. Real Sociedad 3-1 Primera División 04/04/2015 Málaga vs. Real Sociedad 1-1 Primera División 01/11/2014 Real Sociedad vs. Málaga 0-1 Primera División 17/02/2014 Málaga vs. Real Sociedad 0-1 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 13:30 hs

Por dónde ver el partido

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis