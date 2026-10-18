Málaga vs. Real Sociedad en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 13:30 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. El fondo de la tabla aprieta cada vez más al Málaga, que todavía no logra despegar en este arranque de temporada y necesita puntos con urgencia.
Mientras el local pelea por no quedar más aislado en el descenso, la Real Sociedad llega con la chance de meterse en zona de competencias internacionales si suma de visitante.
La actualidad de ambos equipos
El Málaga es último con apenas 4 puntos en 8 fechas y no logra encontrar continuidad: viene de un empate ante Espanyol que le supo a poco después de dos derrotas seguidas, una de ellas por 1-3 ante Villarreal. La diferencia entre lo que necesita y lo que consigue empieza a ser alarmante.
La Real Sociedad atraviesa un presente distinto. Está sexta con 13 unidades y llega de ganar dos de sus últimos tres partidos, incluido un 3-2 agónico como local frente al Deportivo La Coruña. El único traspié reciente fue una dura caída 0-3 ante Atlético de Madrid, pero el equipo mostró capacidad de reponerse rápido.
El historial entre Málaga y Real Sociedad
El historial entre ambos tiene 35 antecedentes y favorece claramente a la Real Sociedad, que ganó 16 veces por 10 del Málaga, con 9 empates en el medio. En goles también manda el equipo vasco, 53 contra 44. El último cruce fue en 2024 y terminó 0-1 a favor de la Real Sociedad, que además se quedó con el anterior en Málaga por 2-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/01/2024
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Copa del Rey
|22/04/2018
|Málaga vs. Real Sociedad
|2-0
|Primera División
|10/12/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-2
|Primera División
|14/05/2017
|Real Sociedad vs. Málaga
|2-2
|Primera División
|16/01/2017
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-2
|Primera División
|27/02/2016
|Real Sociedad vs. Málaga
|1-1
|Primera División
|03/10/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|3-1
|Primera División
|04/04/2015
|Málaga vs. Real Sociedad
|1-1
|Primera División
|01/11/2014
|Real Sociedad vs. Málaga
|0-1
|Primera División
|17/02/2014
|Málaga vs. Real Sociedad
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- Argentina: 13:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
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- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
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- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
- Málaga suma 4 puntos en el torneo.
- Real Sociedad suma 13 puntos en el torneo.