Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 13 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna necesita cortar una racha que ya le costó dos derrotas al hilo antes del empate ante el Athletic, y el Málaga llega como el invitado ideal para intentarlo.

Son dos equipos que miran la tabla con nervios, aunque por razones distintas: uno quiere despegarse de la zona caliente y el otro intenta evitar que la distancia con la permanencia se vuelva insalvable.

La actualidad de ambos equipos

Osasuna no gana desde hace tres fechas y el empate ante el Athletic Bilbao dejó sensaciones mixtas: sumó, pero no logró revertir una floja seguidilla que incluyó caídas contra Deportivo La Coruña y Sevilla. Está 16° con 12 puntos en 12 partidos, una posición que no lo complica de forma urgente pero tampoco le da margen para seguir de racha negativa.

El Málaga atraviesa un presente mucho más complicado. Perdió sus últimos dos compromisos, el más reciente de local ante Racing de Santander, y acumula apenas 5 unidades en 12 fechas, últim en la tabla de 20 equipos. El empate ante Alavés hace algunas semanas quedó como un espejismo en medio de una seguidilla que lo tiene urgido de resultados.

El historial entre Osasuna y Málaga

El historial entre ambos tiene 32 antecedentes y el Málaga se lleva la mejor parte con 12 triunfos contra 7 de Osasuna, además de 13 empates. En lo que respecta a los goles, el conjunto andaluz también saca ventaja, con 49 tantos convertidos frente a los 35 de Osasuna.

Los últimos cruces muestran paridad: de los diez más recientes hay triunfos repartidos para ambos y varios empates, incluido un 3-3 en 2013. Hace ya varias temporadas que no se enfrentan, así que este domingo reabren una historia que quedó pausada en 2019.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/03/2019 Málaga vs. Osasuna 1-2 Segunda División 03/11/2018 Osasuna vs. Málaga 2-1 Segunda División 27/01/2017 Osasuna vs. Málaga 1-1 Primera División 19/08/2016 Málaga vs. Osasuna 1-1 Primera División 10/03/2014 Osasuna vs. Málaga 0-2 Primera División 17/12/2013 Osasuna vs. Málaga 1-1 Copa del Rey 08/12/2013 Málaga vs. Osasuna 3-3 Copa del Rey 04/10/2013 Málaga vs. Osasuna 0-1 Primera División 13/04/2013 Málaga vs. Osasuna 1-0 Primera División 17/11/2012 Osasuna vs. Málaga 0-0 Primera División

Horario del partido

Argentina: 14:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Barcelona vs. Villarreal — domingo 22 de noviembre, 10:00 hs

Racing de Santander vs. Real Sociedad — domingo 22 de noviembre, 12:15 hs

Getafe vs. Atlético de Madrid — domingo 22 de noviembre, 17:00 hs

Levante vs. Elche — lunes 23 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga.

se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la jornada 13 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium .

y . Osasuna suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Málaga suma 5 puntos en el torneo.