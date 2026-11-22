Osasuna y Málaga se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio El Sadar por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Osasuna recibe a Málaga este domingo 22 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 13 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna viene de empatar 1-1 con Athletic Bilbao y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Málaga viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Osasuna y Málaga

Osasuna (4-3-3): Sergio Herrera, Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Diego Rico, Jon Moncayola, Moi Gómez, Lucas Torró, Rubén García, Ante Budimir, Raúl Moro. DT: Jagoba Arrasate.

Málaga (4-2-3-1): Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, José Salinas, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Pablo Martínez, David Larrubia, Adrián Niño, Joaquín Muñoz. DT: Juan Francisco Funes.

Bajas y ausentes de Osasuna y Málaga

Osasuna:

Diego Rico Salguero (ausencia)

Asier Bonel (lesión en la ingle)

Málaga:

Aarón Ochoa (lesión de meniscos)

Rafita Garrido (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Moussa Diarra (lesión muscular)

Adam Aznou (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Osasuna y Málaga: todo lo que hay que saber

Día: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 14:30 (hora de Argentina)

14:30 (hora de Argentina) Estadio: Estadio El Sadar

Estadio El Sadar Historial: 32 cruces — Osasuna ganó 7, Málaga ganó 12 y empataron 13

32 cruces — Osasuna ganó 7, Málaga ganó 12 y empataron 13 Último antecedente: 11/03/2019: Málaga 1-2 Osasuna

11/03/2019: Málaga 1-2 Osasuna Próximo partido de Osasuna: vs. Valencia, domingo 29 de noviembre

vs. Valencia, domingo 29 de noviembre Próximo partido de Málaga: vs. Athletic Bilbao, sábado 28 de noviembre