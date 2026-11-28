Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre en La Rosaleda por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda. Málaga viene de caer 0-1 ante Osasuna y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Athletic Bilbao viene de caer 0-1 ante Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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