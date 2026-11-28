Málaga y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en La Rosaleda, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Málaga recibe a Athletic Bilbao este sábado 28 de noviembre desde las 12:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en La Rosaleda.

Athletic Bilbao llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Málaga tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Málaga perdió 0-1 como visitante ante Osasuna. El conjunto marcha 20° con 5 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Racing de Santander.

Athletic Bilbao viene de perder 0-1 como local ante Espanyol. El equipo ocupa el puesto 8 con 16 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Osasuna.

El historial entre Málaga y Athletic Bilbao

Málaga y Athletic Bilbao se enfrentaron 36 veces en los últimos años: 11 triunfos de Málaga, 13 de Athletic Bilbao y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/02/2018 Athletic Bilbao vs. Málaga 2-1 Primera División 23/09/2017 Málaga vs. Athletic Bilbao 3-3 Primera División 05/03/2017 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-0 Primera División 02/10/2016 Málaga vs. Athletic Bilbao 2-1 Primera División 17/04/2016 Málaga vs. Athletic Bilbao 0-1 Primera División 06/12/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 0-0 Primera División 29/01/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-0 Copa del Rey 25/01/2015 Athletic Bilbao vs. Málaga 1-1 Primera División 21/01/2015 Málaga vs. Athletic Bilbao 0-0 Copa del Rey 23/08/2014 Málaga vs. Athletic Bilbao 1-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 12:15 hs

Por dónde ver el partido

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ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Betis vs. Rayo Vallecano — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs

Elche vs. Atlético de Madrid — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs

Real Madrid vs. Alavés — sábado 28 de noviembre, 17:00 hs

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 10:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 12:15 hs

Celta vs. Villarreal — domingo 29 de noviembre, 14:30 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 17:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis