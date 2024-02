Micah Richards, ex Manchester City, cuestiona y expone a Guardiola: "es una idiotez"

Pep Guardiola es uno, sino el mejor entrenador de todos los tiempos, sí ya está en esa discusión. El español ha liderado al Barcelona a ganarlo todo, al Bayern Múnich a hacer lo propio a nivel local y finalmente al Manchester City a la conquista de cada torneo que jugó.

Pep tiene varias muletillas, pero ninguna como su lema “partido a partido”, una frase que utiliza prácticamente a diario en sus conferencias de prensa y que ya dejó de ser noticia. Sin embargo, vuelve a serlo, ésta vez gracias a Micah Richards, quien salió a enfrentarlo.

“Es una idiotez”, afirmó el ex jugador del Manchester City, que hoy se pasea por los diferentes micrófonos de la prensa inglesa como periodista o analista deportivo. “Nosotros [los futbolistas] miramos absolutamente todo”, reveló.

“Lo planeamos todo, sabemos a quién nos vamos a enfrentar y cuándo, de qué partidos podemos sacar puntos, en cuales se puede empatar, quién va a estar disponible para jugar”, agregó Richards. “Todo está detallado al extremo”, sentenció.

La leyenda inglesa, Gary Lineker, defendió a Guardiola

Todo lo declarado por Richard tuvo lugar en el podcast The Rest is Football, donde casualmente el host es otro histórico futbolista inglés: Gary Lineker. El ex capitán del seleccionado se puso del lado de Guardiola en el tema.

“Por supuesto que es verdad lo que dices, pero ¿Qué otra cosa quieres que declare?”, le cuestionó la leyenda inglesa a Richards. “A la vez, es algo cierto, porque no tienes alternativa. No puedes jugar dos partidos al mismo tiempo”, retrucó.

Mal no le ha ido a Pep con su lema

Estamos en ese momento de la temporada donde cada punto cuenta doble, y seguramente será donde más escuchemos la frase de cabecera de Pep Guardiola. El “partido a partido” le ha funcionado bastante bien, especialmente la pasada temporada, donde el Manchester City conquistó el famoso ‘trébol’, al ganar Champions, Premier y FA Cup.

Lo cierto es que esta frase es ya prácticamente un cliché dentro del mundo fútbol, y no sólo Guardiola la utiliza, sino que también forma parte del repertorio de muchos otros entrenadores y de los propios futbolistas.

Manchester City sigue con vida en las tres competiciones que ganó en 2023, por lo que irá por la hazaña de conseguir otro trébol de forma consecutiva. Y, aunque ese sea el horizonte, Guardiola intentará hacer creer que va a ir partido a partido.