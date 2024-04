El Real Madrid Castilla del argentino Nicolás Paz, sobre la hora, ganó 1 a 0 el partido que disputó frente al Atlético Baleares en el Estadio Balear de Palma de Mallorca por la jornada 30 del campeonato de Primera Federación (la tercera división del sistema de ligas del fútbol español), con una jugada, cuanto menos, llamativa.

Es que el futbolista convocado recientemente por Javier Mascherano (quien tramitará su participación en el combinado nacional que competirá en el torneo de fútbol masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024) fue quien lanzó, mediante un tiro libre, una de las dos pelotas que terminaron en la misma secuencia dentro del arco del conjunto local.

Resulta que el disparo quiso ser despejado por el defensor del Atlético Baleares Alberto Villapalos Muñoz, quien envió el esférico dentro de su propia meta, decretando así el 1 a 0 del marcador final. Pero casi en simultáneo, desde la grada que estaba detrás del arco arrojaron un balón que golpeó en el mismo zaguero y que terminó con el mismo destino.

Tal escena provocó la protesta de los futbolistas del Baleares contra el árbitro Juan Antonio Manrique Antequera y los líneas Manuel Herrera Ruiz y Pedro Javier López Pascual, quienes, de igual modo, convalidaron el tanto para el Real Madrid Castilla, por considerar que dicha sucesión de los hechos no alteró el desarrollo normal del juego.

¿Qué dice el reglamento de las jugadas como la que se ocasionó en el Atlético Baleares vs. Real Madrid Castilla?

Conforme a lo aclarado en el reglamento, el gol del Real Madrid Castilla vs. Atlético Baleares estuvo bien convalidado por Juan Antequera. “El reglamento exige anular el tanto siempre que una intervención externa hubiera afectado significativamente el desarrollo del juego”. Es decir, el tanto del conjunto comandado por Raúl González fue válido, pues la pelota que provino de la tribuna intervino milésimas después de que el primer balón ingresara a la portería.

Nico Paz también fue noticia en el fin de semana por sus declaraciones sobre la Selección Argentina

Además de la curiosa secuencia que protagonizó con el Real Madrid Castilla, Nico Paz fue noticia el fin de semana en la Argentina por sus declaraciones respecto al combinado nacional. “Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos. Jugó Juego Olímpico y un Mundial. Un orgullo seguir sus pasos”, expresó en conversación con DSports.

Además, dejó bien claro que desea ser parte del plantel que llevará Javier Mascherano a París 2024, pero advirtió que dependerá de Real Madrid: “Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club”.