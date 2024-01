Los jugadores top que podrían sumarse a la Selección Argentina Sub 23 para París 2024

La presentación de la Selección Argentina Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela contra Paraguay (fue empate 1 a 1) genera suspenso en su clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero la realidad es que todavía faltan tres encuentros y que de los cinco integrantes del Grupo B, dos serán los que avanzarán al cuadrangular final (en donde se cruzarán con los dos primeros de un Grupo A conformado por Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia).

Pero en un panorama optimista, se puede ir viendo con qué jugadores que militan en ligas europeas Javier Mascherano tiene la opción de intentar su citación para el torneo de fútbol olímpico, siempre teniendo en cuenta que los clubes, al no ser fecha FIFA, no tienen la obligación de entregarlos, por más que París 2024 no se encime con el calendario de las competiciones nacionales e internacionales de cada equipo (es decir, los JJ.OO. se desarrollarán antes del comienzo de la temporada).

En ese sentido, por lo menos hay 14 jugadores con rodaje en Europa que podrían ser convocados. Entre los delanteros resaltan: Alejandro Garnacho del Manchester United (19 años), Matías Soulé de Frosinone (de 20 años, a préstamo de la Juventus), Luka Romero del Almería (de 19 años, cedido por el Milan) y Alejo Véliz del Tottenham (20 años, actualmente recuperándose de una rotura del ligamento externo de la rodilla derecha).

En cuanto a los volantes, el principal, Enzo Fernández del Chelsea (23). Después, otras opciones para Javier Mascherano de cara a lo que puede ser la participación de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, están: Alan Varela del Porto (22), Carlos Alcaraz del Southampton (21), Nicolás Paz del Real Madrid (19), Facundo Buonanotte del Brighton (19), Máximo Perrone de Las Palmas (de 21 años, cedido del Manchester City), Gino Infantino de la Fiorentina (20), Valentín Carboni del Monza (de 18, a préstamo del Inter de Milán) y Mateo Tanlongo de Río Ave de Portugal (20, cedido por Sporting Lisboa).

En cuanto a defensores Franco Carboni, también en el Monza, y Tomás Avilés, que no está en Europa, pero ya acumula más de 10 partidos en el Inter Miami de Lionel Messi, son otras dos alternativas para el cuerpo técnico el combinado nacional a cargo del Jefecito.

Ángel Di María y Lionel Messi tendrían intenciones de participar de los Juegos Olímpicos

Tanto Ángel Di María como Lionel Messi tendrían intenciones de ser parte de la Selección Argentina que participaría de los Juegos Olímpicos de París 2024. Con ellos se ocuparían dos de las tres plazas para futbolistas mayores. Fideo, que para ese momento ya no estaría en el Benfica, y la Pulga, sin competencias en el Inter Miami durante la época que se desarrollarán los juegos, no tendrían complicaciones para dar el presente.

¿Cómo sigue el calendario de la Selección Argentina Sub 23 en los Juegos Preolímpicos?

La Selección Argentina, con el empate 1 a 1 con Paraguay, quedó segunda en la tabla de posiciones del Grupo B de los Juegos Preolímpicos de Venezuela. Ahora se medirá a Perú este miércoles 24, chocará con Chile el martes 30 y cerrará con Uruguay el viernes 2 de febrero. Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Polideportivo Misael Delgado desde las 19 horas local (20 horas de Argentina).