No es Julián Álvarez: Real Madrid, tras los pasos de un campeón del mundo

Hace escasas semanas, un rumor tomó mucha fuerza en el fútbol europeo al afirmarse que Real Madrid quería contar con Julián Álvarez de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta su rendimiento en el Manchester City y la Selección Argentina, con el plus de no ser un titular indiscutido en el conjunto de Pep Guardiola.

Claro, es que el equipo madrileño necesita reforzar la delantera luego de una temporada en donde no pudo conseguir ni LaLiga ni la Champions y solo debió conformarse con la Copa del Rey como título en el año y para colmo, de cara a la campaña 2023-24 habrá grandes bajas en esa zona del campo ya que Eden Hazard no es tenido en cuenta, Marco Asensio se iría del club y Mariano Díaz también seguiría por ese camino.

De yapa, en las últimas horas confirmaron que Karim Benzema podría marcharse como agente libre ya que, si bien se auguraba su continuidad, el Diario Sport reveló que una oferta de 200 millones de euros por dos años desde Arabia ahora pone en duda el futuro del francés. Por lo tanto, en Real Madrid irán sí o sí en el mercado de pases que se abrirá en junio a la carga por un delantero top mundial.

En este sentido, tras los rumores de la posible negociación por Julián Álvarez desmentidos debido a que el ex River no se irá del Manchester City, el medio The Athletic reveló que el conjunto de Carlo Ancelotti le pidió condiciones al Inter por Lautaro Martínez. El Toro lleva una temporada enorme en donde incluso metió al Neroazzurro en la final de la Champions League y por eso se mostró interesado en contar con el oriundo de Bahía Blanca.

Lautaro tiene un valor de mercado de 80 millones de euros y desde Inter no planean venderlo a menos que se presente una oferta irrechazable. Cabe destacar que Manchester United y Chelsea también lo pretenden, por lo que, con Real Madrid ahora, son tres los equipos que se pelearán por el Toro en el libro de pases. ¿Será el próximo argentino en la “Casa Blanca”?