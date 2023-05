No es Real Madrid: el SORPRESIVO destino que podría tener Julián Álvarez

Sin duda alguna, Julián Álvarez está destinado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. A sus 23 años, el delantero de Manchester City ya ganó el Mundial de la FIFA, también la Copa América y CONMEBOL Libertadores, además de que obtuvo su primera edición de Premier League.

Lógicamente, el palmarés de la Araña es bastante más amplio de lo mencionado, dado a que ya se transformó en un jugador experimentado pese a su corta edad. Y como si fuese poco, es una de las piezas más importantes que poseen los Citiziens, aunque le cueste tener demasiada continuidad ante la presencia del enorme goleador que está por delante suyo: Erling Braut Haaland.

Si bien en lo que va de la temporada, el oriundo de Calchín ya disputó 47 partidos y anotó 17 goles con el cuadro inglés, además de que sumó 5 asistencias y 2400 minutos en cancha, no es suficiente. Es algo natural, por la competitividad con la que se formó bajo el mando de Marcelo Gallardo, quien fuese su entrenador en River.

Ante esta situación que transita el campeón mundial en Qatar con la Selección Argentina, donde fue el segundo máximo goleador del elenco comandado por Lionel Scaloni, despertó el interés de los equipos más grandes de Europa. Así como en algún momento se presentó la chance de que Florentino Pérez elevara una oferta para llevárselo a Real Madrid, quien ahora lo tiene en carpeta es Bayern Múnich .

El cuadro alemán, que viene de perder la cima de la Bundesliga tras la caída como local ante RB Leipzig, mantiene un fuerte interés por la Araña, según informó el prestigioso periódico teutón Sport Bild. De hecho, la misma fuente revela que ya hubo un contacto entre ambas instituciones para constatar la razón por la que el argentino no tiene tanta acción.

A pesar de que Julián Álvarez no está a la venta por parte de Manchester City, y que su contrato finalizará en 2028, existe la posibilidad de que los Bávaros intenten convencerlo para que cambie de aire, llegue al equipo que dirige Thomas Tuchel y que sea una opción para un equipo que no tiene un centrodelantero natural. Pero no es el único futbolista apuntado, ya que también están observando la chance de sumar a Randal Kolo Muani y/o Harry Kane.