No es PSG: Paredes habría acordado su llegada a un nuevo club

Arrancaron las vacaciones para los futbolistas que militan en el fútbol europeo tras la finalización de la temporada 2022/23 y será precisamente en este período donde varios decidirán sobre su futuro, con posibles cambios de equipo. En el caso de Leandro Paredes, la Juventus ya lo despidió oficialmente vía redes sociales y el mediocampista deberá volver al Paris Saint-Germain para cumplir su último año de contrato.

“Tengo que volver a París. Hace unos días escuché que está la chance de que Luis Enrique sea el DT y me gusta mucho esa idea. La primera opción sería quedarme allí. Si se da la posibilidad, me quedaré“, expresó el campeón del mundo antes de disputar el partido despedida de Maxi Rodríguez en Rosario. No obstante, su futuro estaría lejos de la capital francesa tras la información que surgió en el Viejo Continente.

Ekrem Konur, periodista turco especializado en fichajes del fútbol, siguió la línea de lo reportado por Corriere dello Sport y dio a conocer el nuevo destino del centrocampista tras marcharse de la Juventus. “El Galatasaray ha llegado a un acuerdo con Leandro Paredes”, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a un diseño que ya ubica al jugador argentino con la camiseta del gigante de Turquía.

Además, Konur alega que “PSG no lo quería” entre sus filas para la próxima temporada y el descarte lo obligó a buscarse un nuevo club tras su salida de la Vecchia Signora. A falta de acuerdo económico entre equipos por la transferencia, ya que Paredes no puede ser cedido una vez más si no renueva por un año más en Paris, todo indica que el campeón del mundo vivirá su primera experiencia en el fútbol turco.