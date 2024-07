El cántico racista que se filtró en el vivo de Instagram de Enzo Fernández le trajo varios dolores de cabeza al mediocampista de la Selección Argentina. Las repercusiones fueron mundiales y hasta sus compañeros en Chelsea repudiaron públicamente sus acciones.

A pesar de que en los últimos días la situación se enfrió y los futbolistas de raíces africanas del plantel ya no cruzaron al argentino, hay dudas sobre cómo puedan recibirlo en su regreso al club. La próxima semana, el 29 de julio, el surgido de River debe presentarse en la pretemporada del equipo ahora dirigido Enzo Maresca.

En ese contexto, Noni Madueke, uno de los jugadores afrodescendientes del combinado londinense, se refirió al regreso de Enzo en charla con Daily Mail. Fue después del amistoso ante Wrexham que terminó empatado por 2-2.

“Eso es algo que queda entre nosotros, los jugadores. Enzo volverá y se unirá a su equipo nuevamente y todo estará bien“, comentó Madueke, poniendo paños fríos y demostrando que el plantel, o al menos una parte, está abierto a volver a recibir al campeón del mundo.

Enzo Maresca da el tema como ‘aclarado’

“No creo que haya problemas con Enzo cuando regrese. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo y ya está todo claro. Está todo aclarado por el lado del jugador y por el lado del club. Así que ya está. Enzo se ha disculpado y ya no hay ningún problema“, explicó el entrenador que lo dirigirá por primera vez.

El capitán Reece James, con cautela

Otro de los compañeros afrodescendientes se refirió al caso. James no dio por sentado que vaya a ser bien recibido, pero reconoció sus disculpas: “Es una situación realmente difícil. Enzo reconoció que hizo mal y se disculpó con el club y con el equipo. Aún no ha llegado así que no sé si hay algo que enmendar, tendré que hacer ese juicio cuando llegue. He hablado con Enzo y con todos los involucrados, pero esas conversaciones deben quedarse en casa“.