Pablo Maffeo nació en San Juan Despí, Cataluña. Sin embargo, debido a su ascendencia argentina, terminó recibiendo la convocatoria de Lionel Scaloni para representar a la Albiceleste. Y, como no podía ser de otra manera, el lateral derecho dio el sí inmediatamente y se sumó al seleccionado campeón del mundo en Qatar 2022.

Surgido de las divisiones inferiores del Espanyol de Barcelona y con pasado también en Girona, Manchester City, Stuttgart y Huesca, Maffeo, de padre italiano y madre argentina, recaló en Mallorca en 2021 y no demoró en convertirse en uno de los mejores y más importantes jugadores del mencionado combinado ibérico.

Sin embargo, ya con 26 años de edad, Maffeo empezó a ver con buenos ojos la posibilidad de cambiar de aires. Mallorca no suele pelear por grandes cosas y tampoco clasificar a certámenes continentales, por lo que el objetivo del carrilero sería dar un paso hacia adelante y empezar a vestir la camiseta de un elenco más destacado.

Inclusive, en las últimas horas, Maffeo exteriorizó, en declaraciones brindadas a IB3 Ràdio, que está considerando de forma detenida la chance de dejar de militar en Mallorca para mudarse a otro equipo en la próxima ventana de transferencias. Lógicamente, el hecho de estar permanentemente en el radar de la Selección Argentina le juega a favor.

“Si me quedó estaré contento porque estoy muy bien en la ciudad, pero bueno, creo que sí, que a lo mejor es el momento de dar un pasito más a nivel futbolístico”, comenzó exteriorizando Maffeo, que quiere ser creciendo en torno a su carrera como futbolista profesional, transitando nuevos desafíos y también más exigencias.

“Estoy tranquilo porque, si me quedo, estoy genial, y, si me voy, será porque es algo mucho mejor, pero no tengo ansiedad ni nada por salir. Entonces, si llega algo, obviamente se mirará y me tocará salir”, profundizó quien también supo formar parte de los seleccionados juveniles de España pese a su desenlace en la Albiceleste.

Cabe recordar que Maffeo recaló en Mallorca a mediados de 2021, cedido por Stuggart. En aquel momento firmó con una opción de compra obligatoria tasada en los 3.500.000 euros en caso de permanencia en la máxima categoría de España. Actualmente tiene contrato hasta 2026 con la opción de renovar por una temporada más.

Los números de Maffeo en Mallorca

Pablo Maffeo acumula tres anotaciones al cabo de 92 compromisos de carácter oficial con la camiseta de Mallorca.

La cotización de Maffeo

Según el sitio web especializado Transfermarkt, Pablo Maffeo tiene actualmente un valor de mercado de 6.000.000 euros.