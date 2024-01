Pablo Maffeo, que se había presentado como una alternativa para el lateral derecho de la Selección Argentina de Lionel Scaloni en la última convocatoria para los partidos con Uruguay y Brasil por las fechas cinco y seis de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026, no podrá participar de la próxima citación de la Albiceleste.

Es que Javier Aguirre, el entrenador del futbolista en el Mallorca, confirmó en conferencia de prensa que estará tres meses inactivo por una operación de rodilla y que por eso se lanzarán al mercado de pases para encontrar una alternativa. “Buscaremos en el mercado para buscar un sustituto porque tres meses son muchos partidos y no se si nos alcanza hasta el final de Liga”.

Pablo Maffeo disputó el último partido el pasado sábado 13 de enero contra el Celta de Vigo. Ya venía arrastrando una molestia, por eso pautó una intervención que, en un primer momento, le demandaría solamente entre dos y tres semanas para su recuperación. Sin embargo, al pasar por el quirófano por una limpieza, le pronosticaron aproximadamente tres meses de reposo.

Por esa razón, no podrá ser llamado por Lionel Scaloni para la fecha FIFA de marzo, dado que estará de vuelta, en base a este pronóstico, recién para mediados de abril. En ese sentido, el seleccionador argentino tendrá que buscar otra opción o continuar con Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los laterales derechos que más presencia tienen en su gestión.

Pablo Maffeo convocado en Argentina, pero todavía sin minutos

Pablo Maffeo fue citado por Lionel Scaloni para los encuentros con Uruguay (derrota 2 a 0) y Brasil (victoria 1 a 0) por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas. No obstante, no sumó minutos, por lo que todavía España (nació en Barcelona) e Italia (su padre es italiano) están a tiempo de llamarlo. De hecho, jugó nueve partidos en combinados menores españoles. Uno con el Sub 16, cuatro con el Sub 17 y cuatro con el Sub 21.

¿Contra quién jugará la Selección Argentina la fecha FIFA de marzo?

Si bien no hay confirmación de rivales, la AFA comunicó mediante su sitio web oficial que la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni realizará una gira por China bajo el marco de la fecha FIFA de marzo. Es muy posible que uno de los rivales sea el combinado nacional local y que el otro sea un contrincante europeo que estaría entre Turquía, Hungría o República Checa.

Tales encuentros son dos de los cuatro (habrá fecha FIFA en junio) que tendrá el cuerpo técnico de la Scaloneta de preparación para lo que será la defensa del título de campeón de América en el certamen que se llevará a cabo en los Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio (Argentina integra el Grupo A con Perú, Chile y el ganador de Trinidad y Tobago vs. Canadá).