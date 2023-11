Con una derrota como local ante Uruguay y un histórico triunfo como visitante ante Brasil en el Maracaná, la Selección Argentina cerró su participación en el 2023 en esta doble fecha FIFA de noviembre, en la que quedó como único líder de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

Una de las grandes sorpresas en esta convocatoria del entrenador Lionel Scaloni, fue Pablo Maffeo, el lateral derecho de 26 años que si bien nació en España y juega en el Mallorca de ese país, es hijo de madre argentina por lo que era seleccionable para la Albiceleste, y tras resolver unos trámites burocráticos, fue llamado por primera vez.

Un día después de lo que fue el cierre de esta convocatoria, el lateral derecho que no sumó minutos y ni siquiera fue al banco de los suplentes en ninguno de los dos partidos, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, en el que le agradece a su mamá por la gran oportunidad que tuvo, al estar con el plantel campeón del mundo.

“Solo darte las gracias, gracias a ti he cumplido un sueño, he podido sentir un país que me ha recibido con los brazos abiertos y me ha demostrado su simpatía, humanidad, felicidad, locura, pasión, ambición, apoyo y mil cosas más…Todo es gracias a ti y por ti Mamá. Te amo”, posteó Maffeo en Instagram.

Minutos después, llena de orgullo por esta gran oportunidad que tuvo su hijo, Marisa Becerra, la madre del jugador, le comentó esta publicación. “Todo eso también lo he sentido yo! Además de orgullo y admiración. Que gran regalo me has hecho! A seguir siempre para delante!!!!! Con lo bueno y lo no tan bueno. Siempre mira para delante que te esperan cosas maravillosas por vivir”, respondió.

Cabe destacar que en la semana que salió a la luz esta convocatoria de Maffeo, en diálogo con Bolavip, Becerra también expresó el orgullo de que su hijo sea llamado para la Selección Argentina y pelee un puesto con dos campeones del mundo, como lo son Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

“Esto es un sueño que parece irreal. Cualquiera de las tres le hubiese hecho la misma ilusión, pero en este momento siendo Argentina la campeona del mundo, teniendo a lo largo del tiempo las camisetas de los jugadores argentinos como Maradona, y siempre viéndolos como ídolos. Creo que en este momento, su corazón estaba con la Albiceleste, sin dudas”, dijo en aquella oportunidad.

Los argentinos pidieron por Maffeo para el partido contra Brasil

Debido al bajo rendimiento que mostró Molina contra Uruguay en la derrota en La Bombonera, los hinchas argentinos hicieron viral el pedido de que Maffeo sea el lateral titular contra Brasil, aunque Scaloni no les hizo caso y volvió a bancar al futbolista del Atlético Madrid.

Los equipos en los que interesa Pablo Maffeo

Más allá de que estuvo en los planes de FC Barcelona, el actual futbolista de RCD Mallorca aparece en la órbita de Sevilla y Atlético de Madrid.