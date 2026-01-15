Pasó por Barcelona y Real Madrid, amargó a Brasil en un Mundial y jugará en la Segunda División de España

En medio de la temporada, los equipos del fútbol europeo aprovechan para abastecer a sus planteles con más jerarquía a través del mercado de pases invernal. Varias de las figuras cambiarán de club por estas semanas y este jueves fue el turno de Iker Bravo.

A través de un comunicado, Las Palmas recibió al delantero de 21 años, que jugará por primera vez como profesional en el fútbol de España, precisamente en la Segunda División. Tendrá el objetivo de ayudar para completar el ascenso en el equipo que comparte el primer lugar junto a Racing de Santander.

Por eso, el combinado de Gran Canaria apostó por el joven talento que se formó en clubes de la talla de Barcelona y Real Madrid, aunque no pudo sumar minutos en la Primera de ninguno de aquellos equipos. A pesar de ello, no le faltaron oportunidades en importantes clubes de Europa.

Es que Bravo tuvo sus primeros pasos como profesional con la camiseta de Bayer Leverkusen durante la temporada 2021-22, donde ingresó en dos ocasiones. Posteriormente, jugó cedido en el Real Madrid Castilla en un préstamo con costo para los blancos.

Más recientemente, dejó buenas sensaciones en la Serie A con Udinese, que adquirió su pase a mediados de 2024 en alrededor de 600 mil euros. Ahora, lo envía cedido una vez más para que sume experiencia en el ascenso de su país.

Iker Bravo, el verdugo de Brasil

La intervención más importante de su carrera se dio en el Mundial Sub 20 del 2025. Por la última fecha de la fase de grupos, en un duelo directo por la clasificación a la próxima instancia, Bravo metió el único tanto de la victoria de España ante Brasil, que se despidió de forma inédita en la primera rueda.

