Manchester City y Chelsea nos regalaron uno de los partidos más espectaculares del año este fin de semana en Stamford Bridge, en un electrizante partido que terminó 4 a 4. Sin embargo, luego del partido Mauricio Pochettino y Pep Guardiola no se saludaron, ya que el argentino salió al cruce del árbitro Anthony Taylor y dejó pagando al español.

Sin embargo, al ser consultado en conferencia de prensa Pep decidió desestimar la situación y desactivar cualquier tipo de polémica. “No es un problema, no es un problema”, aseguró Guardiola. “No voy a decir ni una palabra [al respecto]. Esta todo bien, yo también sentí esas emociones a veces, esta todo bien”, agregó, y reconoció que es una situación que le ha pasado a él también en el pasado.

Por su parte, Mauricio Pochettino, a quien se lo vio sumamente enojado tras el encuentro con la decisión de Anthony Taylor de finalizar el partido en un contraataque para su equipo, aprovechó el estar ya más calmado y ofreció sus disculpas.

“Necesito disculparme con Anthony [Taylor], los árbitros y cuarto oficial”, reconoció Poch. “En ese momento sentí que Raheem [Sterling] podía escaparse y convertir el quinto y terminan el partido en ese momento. No entendí por qué pararon la acción en ese momento”, explicó.

“Me merecí la tarjeta porque crucé el límite, y quiero disculparme porque no es una buena imagen mía y para el fútbol”, afirmó el entrenador argentino en conferencia, tras el empate de sus Blues.

Pochettino se disculpó con Guardiola

Mauricio Pochettino también se refirió al saludo negado a Pep Guardiola una vez finalizado el encuentro y le ofreció sus disculpas al entrenador del Manchester City: “Este tipo de comportamiento no es bueno [por su parte] y también me disculpo por Pep, porque no lo vi en ese momento”, cerró.

Por su accionar tras el partido, Pochettino fue amonestado, y se salvó de que la tarjeta fuera de otro color o que el árbitro Taylor tome represalias mayores tras su exabrupto.

Guardiola elogió al Chelsea de Pochettino

En cuanto al juego, Pep Guardiola destacó al Chelsea de Pochettino, que le sacó un empate aunque el español cree que su equipo jugó mejor que las últimas veces que visitó Stamford Bridge.

“No es normal un 4-4. Normalmente controlamos más, pero no recuerdo un partido en el que hemos venido aquí [Stamford Bridge] y tuvimos tantas chances”, reflexionó Pep. Y agregó “Incluso en los partidos que ganamos 1-0 y el del año pasado, fueron mucho peores que el nivel que mostramos hoy.”

Conforme con el rendimiento de su equipo, también aseguró que el Chelsea es un gran equipo, y que el resultado fue justo. “Si miras el equipo del Chelsea hoy es lo que el City hizo en el pasado. Lo que hicieron para crear este fantástico equipo resultó en lo que vimos hoy, es normal, fue un resultado justo. Todos se divirtieron”, sentenció.