Desde el 24 de diciembre de 1995 que un duelo de Premier League no tiene lugar en Navidad. Este año el turno llegaba para un Wolverhampton vs. Chelsea que ahora se encuentra en veremos. Las aficiones de los 20 equipos de la primera división inglesa solicitan al ente y la FA que cancelo todo. Hay varias aristas y muchos problemas mirando el calendario del Reino Unido.

“Una vez más no se tiene en cuenta a los aficionados…Decepcionante medida para hinchas y trabajadores del club…El transporte público no se encuentra adecuado en dicha fecha para un partido”, extractos de la carta de la Asociación de Aficionados de Inglaterra (FSA en inglés) a una Premier que de momento no cambia la ecuación. El movimiento de fans desde Londres al Molineux, el coincidir con una festividad trasladará a millones de ingleses a lo largo del país y la falta de fechas para reprogramar el partido, problemas de una choque por Navidad que sigue en el aire.

Lo sorprendente llega a la hora de ver como el comunicado es firmado por las aficiones de los 20 clubes. Se busca marcar un precedente para evitar que la Premier tenga lugar en una fecha donde las facilidades para moverse a nivel nacional son mínimos. El último precedente data de un Leeds United vs. Manchester United donde llenar las gradas de Elland Road fue un suplicio para los Whites como recogen las crónicas de dicha jornada.

Para entender el contexto y las dificultades de esta medida hay que mirar incluso más atrás. Antes de 1995 el único precedente que se tenía databa de 1966. Las conclusiones por el Reino Unido pasan por entender como pese al éxito comercial que supone dar un partido en Navidad paras las TVs internacionales, las gradas locales pagarían una logística que costaría ver a la altura de lo que supone una jornada natural de Premier.

No olvidemos que a inicios de curso esto no iba a ocurrir. El Wolverhampton vs. Chelsea tenía fecha para el 23 de diciembre y no en una Navidad donde el balón iba a tener descanso. Medios como The Athletic hablan de un problema mayor para la Premier a la hora de buscar reprogramar el choque a corto plazo. Los duelos de FA Cup y Carabao que podrían tener ambas entidades impide encontrar una nueva fecha. Por Londres ven insostenible que se llene grada visitante del Molineux en caso de que no se modifique todo.

Chelsea pondrá buses gratis para Navidad

La entidad de Todd Boehly confirmó que pondrá a disposición de sus fans una serie de autobuses para que centenares de aficionados de los Blues puedan llegar al Molineux de manera cómoda. La ausencia de un transporte público funcionando al 100% por la festividad obliga a cambios de peso. En las próximas fechas habrá comunicado de la Premier League.

¿Qué otras ligas europeas juegan en Navidad?

No suele ser una medida muy popular por el viejo continente. Lo más cercano que veremos en la presente campaña es un Atlético de Madrid vs. Alavés del 23/12 por LaLiga y toda la jornada 17 en la Serie A que también se jugará en dicha fecha.. Francia detienen su actividad del día 20. Por la Bundesliga incluso, y gracias al invierno, desde el 3 de diciembre.