Tras seis meses en Arabia Saudita, Marcelo Gallardo dejará de ser el entrenador de Al Ittihad. Los malos resultados hicieron que un proyecto que se podía pensar a largo plazo se termine bastante antes de los esperado. El Muñeco firmó un importante contrato y se espera que la rescisión sea por una suma millonaria.

Como era de esperar, pocas horas después que se conozca la noticia, ya aparecieron clubes interesados. Es que la salida de Gallardo de Al Ittihad era tema de conversación desde hacía varios días y algunos equipos que renovarán entrenador de cara a la próxima temporada ya lo tenían fichado. Uno de esos equipos es el Sevilla de España, quien ya lo había contactado en 2023, pero el entrenador había rechazado la propuesta.

¿Por qué Gallardo le había dicho que no a Sevilla?

En octubre de 2023, Sevilla decidió despedir a Mendilibar y uno de los nombres que apareció en carpeta fue el de Marcelo Gallardo, pero el Muñeco le dijo que no al elenco andaluz. Los motivos de la negativa fueron dos principalmente: el primero fue que no se pusieron de acuerdo en lo económico y el segundo fue que el Muñeco tenía intenciones de asumir con un proyecto desde cero y no en plena temporada, algo que finalmente no sucedió un mes más tarde cuando agarró Al Ittihad, pero allí la propuesta económica fue prácticamente imposible de rechazar.

¿Por qué ahora diría que sí?

La temporada en España está por terminar, Sevilla se quedará sin entrenador luego de realizar una muy mala temporada en la que terminará en mitad de tabla sin clasificarse a competiciones europeas. El Muñeco podría aceptar la propuesta ya que viene de hacer una buena diferencia económica en Arabia Saudita y también porque podrá encarar el proyecto desde cero, con la conformación del plantel que él quiera, en un fútbol mucho más ameno que el árabe y con el idioma jugándole a favor.

Gallardo dirigió a Al Ittihad entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. (Foto: IMAGO).

El otro interesado

Probablemente, en los próximos días aparezcan varios equipos que se interesen en Marcelo Gallardo, pero la realidad es que una vez que se conoció que el Muñeco no continuará en Al Ittihad fueron dos los clubes que picaron en punta para llevárselo. Además, del Sevilla, en Italia se dice que el Milan está tras los pasos del ex River de cara a una próxima temporada que tendrá desafíos importantes: ser campeón de la Serie A y hacer un buen papel en la Champions League.