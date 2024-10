Por qué no juega Rodrygo hoy para Real Madrid en 'El Clásico ante Barcelona

El brasileño no forma parte de la convocatoria para 'El Clásico' ante Barcelona. Acá el motivo y la formación de Real Madrid.

Rodrygo Goes no está disponible para Real Madrid este sábado 26 de octubre en ‘El Clásico’ que se disputará en el Santiago Bernabéu ante Barcelona por LaLiga. El brasileño ni siquiera forma parte del banco de suplentes de Carlo Ancelotti, pese a que fue titular en el último partido del equipo ante Borussia Dortmund por la UEFA Champions League.

Debido a su ausencia, Ancelotti debe utilizar a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como únicas referencias en el ataque. En tanto, deberá poblar la zona del mediocampo con más futbolistas. Ahora bien, ¿qué pasó con el ex Santos de Brasil?

¿Por qué no juega Rodrygo Goes en ‘El Clásico’ Real Madrid vs. Barcelona?

Rodrygo Goes no juega este clásico para Real Madrid debido a una lesión muscular en el bíceps femoral derecho. La sufrió en el partido de Champions ante el Dortmund donde no pudo completar los 90 minutos y debió ser reemplazado por Aurélien Tchouaméni.

El parte médico de Rodrygo (Oficial Real Madrid).

La baja de Rodrygo se suma a la de Thibaut Courtois, quien también sufrió una lesión en el encuentro ante el Borussia Dortmund el pasado miércoles. Así, Ancelotti sufre por estas ausencias, dos jugadores que pudiesen haber sido titulares.

En el caso del brasileño, ha sido influyente ante Barcelona, ya que lleva anotados dos goles y dio cuatro asistencias. Además, cuando jugó, Real Madrid ganó ocho partidos, empató uno y perdió solo cuatro veces en 13 partidos.

La formación del Real Madrid para enfrentar a Barcelona en ‘El Clásico’

Con la ausencia de Rodrygo, sumada a la de Courtois, Carlo Ancelotti definió el siguiente once titular del Real Madrid para enfrentar a Barcelona en ‘El Clásico’: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militao, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.