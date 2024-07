La Copa del Mundo de 2014 será recordada por siempre por la goleada de Alemania por 7-1 a Brasil. La Canarinha, siempre candidata, tenía una cuota extra por jugar en su tierra, pero el sueño de conseguir el sexto título se derrumbó repentinamente y de la peor forma posible.

Aquel 8 de julio, el Estadio Mineirao de Belo Horizonte fue el escenario de uno de los partidos más icónicos de la historia de los Mundiales. Thomas Müller, Miroslav Klose, un joven Toni Kroos, por duplicado, y Sami Khedira anotaron 5 goles para Alemania antes del entretiempo.

Pero el combinado europeo no sacó el pie del acelerador y André Schürrle gritó dos veces más en el complemento para incrementar la goleada. El gol de Óscar sobre el final esta vez no fue del honor, ya que, aunque sirvió para el descuento, no borró la vergüenza de una eliminación de este tipo.

QUÉ ES DE LA VIDA DE LOS PROTAGONISTAS

Manuel Neuer

Sigue en actividad con 38 años. Aún como titular en Bayern Múnich y la Selección Alemana, dónde disputa la presente Eurocopa. Ganó la Champions League 2020 desde entonces.

Philipp Lahm

Se retiró en 2017 con la camiseta de Bayern Múnich. Es el jefe de la organización de la Eurocopa 2024 en Alemania. Tenía experiencia como director de fundaciones y colectas benéficas.

Jérome Boateng

Con 35 años, sigue activo en el fútbol. También fue campeón de la Champions 2021 y no volvió a tener gran regularidad. Pasó por Lyon y Salernitana y ahora jugará en el LASK de Austria.

Mats Hummels

Afronta el tramo final de su carrera con 35 años. Se fue de Bayern Múnich para regresar a Borussia Dortmund, dónde acaba de terminar su segundo ciclo para ser jugador libre.

Benedikt Höwedes

Otro retirado. Después de Schalke 04 tuvo un paso decepcionante por Juventus y se retiró en el Lokomotiv de Rusia con apenas 32 años. “En las vacaciones me di cuenta lo que me llena estar cerca de mi hijo y el deporte de repente perdió importancia”, explicó en aquel momento.

Sami Khedira

Tras la conquista de la Copa del Mundo, el mediocampista mudó su talento a Juventus y supo ser una pieza clave, pero se retiró a los 34 años en Hertha Berlin, afectado por constantes lesiones en las últimas temporadas. Recientemente, fue comentarista para ESPN.

Bastian Schweinsteiger

Tras Brasil 2014 tuvo un breve paso por Manchester United y luego militó en la MLS con la camiseta de Chicago Fire. Tras el retiro se dedicó a comentar partidos y analizar la Bundesliga en el programa Sportschau, del canal alemán ARD.

Mesut Özil

Tras haber brillado Arsenal en dónde brilló a lo largo de 7 temporadas, jugó sus últimas campañas en la Superliga de Turquía y se retiró en 2023. En aquel año se viralizaron imágenes de sus entrenamientos en las que destacó su imponente cambio hacia el fisicoculturismo. Además, fueron controversiales su tatuajes con logos de partidos de la ultraderecha turca.

Ozil ahora es fisicoculturista

Toni Kroos

Luego del Mundial se mudó de Bayern Múnich a Real Madrid y construyó una de las carreras más destacadas de aquel plantel alemán. El mediocampista ganó 5 Champions League en 10 temporadas con el Merengue y se retiró tras la presente Eurocopa.

Thomas Müller

El volante ofensivo es uno de los ídolos máximos de Bayern Múnich y, a sus 34 años, sigue siendo referente del plantel bávaro, además de ser una de las voces experimentadas de la Selección Alemana.

Miroslav Klose

Pasó a la historia como el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Solamente jugó dos temporadas más, con la camiseta de Lazio, desde la conquista de Brasil 2014.

Luego de su retiro, fue diagnosticado con dos trombosis en una de sus piernas: “No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo, no puedo jugar al fútbol”, reveló en 2021, aunque hace un tiempo publicó haber superado la enfermedad.

Recientemente incursionó como entrenador y hoy dirige al Nuremberg de la segunda división de Alemania.

Per Mertesacker

Se retiró de la Selección Alemana tras aquella Copa del Mundo y colgó los botines definitivamente en la 2016-17 con la camiseta de Arsenal. Sin embargo, continuó ligado a los Gunners como director de la Academia de Juveniles del club.

André Schürrle

El delantero, que remató a Brasil con los últimos dos goles, se retiró del fútbol con apenas 29 años durante la pandemia y encontró otro deporte que lo apasiona, aunque no tan convencional. Se dedica a desafíos extremos bajo el Método Wim Hof, que incentiva a utilizar la mente para aguantar condiciones hostiles. Entre sus actividades virales más recientes, se lo vio escalar montañas semidesnudo en temperaturas bajo cero.

André Schürrle ahora escala montañas semidesnudo

Julian Draxler

De apenas 30 años, su carrera en el fútbol está activa y tuvo el gusto de compartir plantel con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en PSG. Sus goles están en Qatar actualmente.

Joachim Löw

El entrenador de 64 años terminó en 2021 un ciclo de 15 años al frente de la Selección Alemana, pero no volvió a aceptar otro desafío. Afirma que aún no se retiró de los bancos y que no descarta dirigir a otro combinado nacional o volver a un club. Austria Viena, en 2004, fue su última experiencia de ese tipo.