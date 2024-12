Pese al interés de Boca, Claudio Aquino fue anunciado como refuerzo de otro grande de Sudamérica

Vélez tuvo varios puntos altos en este 2024 en el que jugó las finales de la Copa de la Liga, de la Copa Argentina, ganó la Liga Profesional y también disputó el Trofeo de Campeones. Uno de los jugadores más destacados fue Claudio Aquino, quien, tras estar un año y medio en el club, tomó la decisión de marcharse. Boca sabía que el mediocampista no se sentía cómodo por las negociaciones con el Fortín para renovar su contrato y lo sondeó, pero finalmente Aquino jugará en otro grande del fútbol sudamericano.

Como era de esperar, por Claudio Aquino había varios equipos a la espera de una decisión y, en cuanto se confirmó que no continuaría en Vélez, es que aceleraron. Finalmente, antes del cierre de 2024, el mediocampista fue presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo. El conjunto chileno utilizó sus redes sociales para hacerlo público: “¡𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐧𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐜𝐢𝐪𝐮𝐞! Llegamos a un acuerdo con el volante argentino para que se convierta en nuevo jugador de Colo-Colo. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel”.

El representante de Aquino apuntó contra Berlanga

“No se sintió valorado y se lo dijo al presidente. Da la sensación que el mérito no existe, que todo lo bueno que hizo dentro del campo de juego el último año y medio no vale nada. Es falso que Claudio pidió 4 millones de dólares por tres años. Según los dirigentes, la mejor propuesta que Vélez podía hacer e hizo era extender un año el contrato con el mismo sueldo que el jugador firmó hace un año y medio atrás”, afirmó Pablo Del Río -representante de Aquino- sobre Fabián Berlanga, presidente de Vélez en diálogo con el periodista César Luis Merlo.

La despedida de Aquino

“Me tocó venir en un momento difícil y con mucho esfuerzo evitamos el descenso. A mitad de año elegí quedarme y nos propusimos llevar a Vélez a lo más alto, estoy orgulloso de haber formado parte de este plantel que con coraje se sobrepuso a todo y pudo ser campeón. Hoy me toca despedirme, me voy en paz y con la tranquilidad de haber dejado todo”, compartió el mediocampista en sus redes sociales. Cabe recordar que Claudio Aquino disputó 64 partidos con la camiseta del Fortín en los que marcó 17 goles y brindó tres asistencias.

