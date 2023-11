Llevamos ya más de dos años en los que la mayor historia del mercado de pases es el posible movimiento de Kylian Mbappé fuera del PSG y, por lo general, con el Real Madrid como destino. Si bien eso aún no se ha concretado, ahora fue Rodrygo quien salió a destacar la posible llegada del francés al club merengue.

No hay dudas de que Mbappé es uno de los futbolistas llamados a dominar el fútbol durante esta década, con nombres como Erling Haaland y Vinicius Jr. en la misma línea. Y a Rodrygo le encantaría tenerlo entre Los Blancos: “Es un crack y queremos jugar con los mejores”, reconoció.

El delantero brasileño dio una entrevista con el medio AS y destacó que Mbappé así como cualquier otro futbolista que esté a ese nivel es una buena alternativa para sumar al equipo. Aunque claro, aclaró que “eso hay que preguntárselo al míster o al presi”.

También hizo referencia a la llegada de Endrick, la joven promesa del fútbol brasileño, al Real Madrid. Lo describió como un jugador “muy fuerte y muy rápido”, que también tiene “una explosividad brutal, es peligroso y mete muchos goles”. Además, reveló que tienen conversaciones sobre el Madrid: “Siempre hablamos y a veces pregunta algo de ahí. Ahora que estamos juntos podemos hablar más”, aseguró.

Rodrygo: “No me gusta jugar de 9”

En la entrevista Rodrygo también habló sobre la posición en la que ha jugado esta temporada en el Real Madrid durante algunos partidos. Y es que ante la salida de Karim Benzema, tanto él como Vini se han repartido la ofensiva Merengue.

“No me gusta el 9. Él míster [Ancelotti] lo sabe, pero esta temporada tengo que hacer esta función y la que verdad que las cosas están mejorando y voy a seguir así“, explicó Rodrygo.

Mientras tanto, afirmó que si tuviera que elegir una posición sería “de mediapunta y luego por la banda”. Y si bien reconoció que es un honor ser el nueve del Real Madrid, no destaca sus fortalezas: “no me gusta estar de espaldas, me gusta participar más en el partido y de 9 no puedes tocar tanto el balón. Vini y yo nos estamos adaptando a esta situación”, declaró.

Mbappé podría llegar libre al Real Madrid en junio

Tras un par de temporadas en las que se llegó a hablar de que el Real Madrid pondría hasta 200 millones para hacerse con la estrella francesa, puede que Kylian Mbappé se una a Los Blancos en una transferencia gratuita.

En junio del 2024 se termina su contrato con el Paris Saint-Germain y no parece que vaya a renovar, por lo que la decisión quedará en su poder para elegir su futuro en el fútbol.

En el pasado Mbappé y su entorno rechazaron irse a Arabia para seguir en la élite del fútbol y jugar Champions League. Es por ello que una condición fundamental que le pedirá a su nuevo equipo es clasificar a la máxima competición europea a nivel clubes.